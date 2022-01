BMW 8-serie en M8 facelift is verrassend

Verrassend in de mate waarop BMW de facelift heeft doorgevoerd voor de 8-Serie en de M8.

Je zou het misschien niet zeggen, maar de huidige generatie BMW 8 Serie is alweer sinds 2018 op de markt. Tijd voor een opfrisser dus. Maar BMW heeft verrassend genoeg er niet voor gekozen om het model echt te vernieuwen. In plaats daarvan is gekozen voor een subtiele update met kleine veranderingen en nieuwigheden. Als je even snel kijkt is het moeilijk te zeggen of je met de facelift of de pre-facelift te maken hebt.

Verrassend.. saai?

De 8 Serie is er als coupé, Gran Coupé en als cabriolet. Idem dito voor de M8, de overtreffende trap. De grootste verandering merk je op als je vooral in de BMW 8 Serie facelift plaatsneemt. Dan moet je opvallen dat het oude 10.25-inch infotainmentdisplay plaats heeft moeten maken voor een nieuwe 12.3-inch groot display. Aan de buitenzijde van de auto zijn er ook een aantal dingen anders. De grille licht op met het ontgrendelen of openen van een deur van de auto. Een feature die uit te schakelen is, mocht je daar geen fan van zijn. Voor de rest zijn het echt kleine frutsels, deze facelift. Een kleine vormwijziging in de bumpers, een zwarte achterspoiler die nu verkrijgbaar is de voor 8 Serie Coupé. Je kent het wel. De kleine dingen.

Is zo’n kleine facelift erg? Welnee. De 8 Serie oogt nog altijd hartstikke fris. Dus waarom iets onnodig wijzigen wat nog goed in de smaak valt, zullen ze bij BMW gedacht hebben. Maar een tikkeltje saai is het natuurlijk wel. BMW is niet zo gek geweest om bijvoorbeeld de M4-grille op de M8 te klappen. Moet je dat eens voorstellen..

Mocht je fan zijn van carbon stoelen, dan is het goed om te weten dat je deze kunt bestellen op de M8. Er zijn ook een aantal nieuwe kleuren geïntroduceerd met de BMW 8 Serie facelift. Namelijk Skyscraper Grey metallic, San Remo Green metallic, Portimao Blue metallic, BMW Individual Frozen Tanzanite Blue metallic en Frozen Pure Grey. Als je voor één van deze kleuren kiest is het een makkelijke weggever dat jij met de facelift rijdt. Ook zijn er twee nieuwe designs voor de velgen.

De bekende motorvarianten zijn gewoon gebleven. Van 840i en 840d tot de M850i en de M8. Prijzen en beschikbaarheid zijn op het moment van schrijven nog niet bekend, maar daar verwachten we zeer spoedig meer info over te kunnen melden.