Durf jij dit jouw chique BMW M8 aan te doen?

De BMW M8 GC van Zacoe is, eh, bijzonder. Wie kiest hier in hemelsnaam voor?

Sommige auto’s moet je enkel bekijken naar wat het is, zonder context. De BMW M8 Gran Coupé is zo’n auto. Het is namelijk een machtig apparaat: 600 pk, vierwielaandrijving, plaats voor vier volwassenen en hun bagage. Het apparaat biedt alles wat je maar kunt wensen van een auto.

Maar nuchter beschouwd doet de BMW M5 exact hetzelfde. En het is niet dat dat de ‘budget’-aanbieding is met afwijkende hardware. In technisch opzicht zijn ze welhaast identiek. Maar de BMW M8 biedt net even wat meer visuele prikkels voor het netvlies. Deze, erm, bijzondere bodykit van Zacoe doet er een schepje bovenop.

MG GC van Zacoe

Het is namelijk absoluut niet een subtiele kit, integendeel. Dus zonder context bekeken is het misschien niet al te fraai, maar Zacoe mikt natuurlijk op de M8 Gran Coupé-bestuurder die flink wil opvallen. En potjandorie wat lukt dat goed.

Het is een koolstofvezel aerodynamica-kit. Dus alles blijft op zijn plaats qua originele onderdelen. Er komen alleen maar méér onderdelen bij, als het ware. Aan de voorkant is er een grote splitter én twee extra vleugels aan de zijkant van de voorbumper. Dat heb je gewoon nodig anno 2022, toch?

‘Diffusor’

De sideskirts zijn origineel, er is echter nog een setje sideskirts gemonteerd. Ze zijn eveneens van carbon en veel te breed. Aan de zijkant valt tevens op dat er andere velgen gemonteerd zijn op de M8 GC van Zacoe. Dat niet alleen, de auto lijkt ietsje lager te staan. Het is echter de achterzijde waar het hopeloos mis gaat. Of nou ja, mis, het is waarschijnlijk precies de bedoeling dat men het duidelijk kan zien dat je flink veel geld hebt uitgegeven aan deze BMW M8 GC van Zacoe.

Want de ‘diffusor’ is veel te groot en massief. Het is eigenlijk gewoon een enorme carbon strijkplank die ze op de achterbank hebben geplakt. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de olifant op de kofferbak in de vorm vaan gigantische achtervleugel. Alsof je niet kon kiezen tussen raceauto en een M8, ofzo. Er zal een markt voor zijn! Alle onderdelen kun je bij Zacoe bestellen.

Meer lezen? Check deze 11 bijzondere BMW 8 Series op een rij!