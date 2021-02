Edition Pit Lane is 'racy' BMW M8 Gran Coupé - Autoblog.nl

Of de naam nu gerechtvaardigd is of niet: dit is hoe we een BMW graag zien.

Mercedes verdient de credits voor het uitvinden van de premium vierdeuscoupé, maar BMW heeft het kunstje aardig afgekeken. De 6 Serie Gran Coupé was een van de fraaiste recente BMW’s en ook de 8 Serie Gran Coupé mag er zijn. Naarmate de rest van het gamma discutabeler wordt qua design, valt de 8 Serie steeds meer op in positieve zin.

De absolute topversie van de 8 Serie Gran Coupé is de M8 Competition met 625 pk. Op basis van deze auto heeft BMW nu een special edition uitgebracht: de Edition Pit Lane. Volgens BMW is deze versie geïnspireerd op de racerij, maar dat mag je met een scheepslading zout nemen. Het is vooral een rijk uitgeruste M8 Gran Coupé. Daar is in feite ook niets mis mee.

BMW heeft een smaakvol pakket samen weten te stellen. Dat is onder meer te danken aan de kleur Hockenheim Silver (bekend van de M2 Competition) en de 20 inch M Performance-velgen. De BMW M8 Gran Coupé Competition Edition Pit Lane (om even de volledige naam te noemen) is ook voorzien van carbon goodies rondom. Zelfs onder de motorkap is het nodige carbon te vinden én M-striping. Het exterieur is echter nog relatief ingetogen gebleven.

Het interieur is nog het meest opvallende gedeelte van de M8 Edition Pit Lane. Dat is namelijk uitgevoerd in een combinatie van Sakhir Orange en zwart. Bovendien treffen we hier iets aan wat je normaal niet in een M8 zult vinden: carbon kuipstoelen. Deze heeft BMW onlangs geïntroduceerd in de nieuwe M3 en M4.

In de Lage Landen zul je deze BMW M8 Edition Pit Lane hoogstwaarschijnlijk nooit tegenkomen, in ieder geval niet met Nederlands kenteken. De Edition Pit Lane is namelijk exclusief voor Zwitserland. Er zullen slechts tien stuks gemaakt worden: zeven Gran Coupés en drie cabrio’s.