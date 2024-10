Model 3 Long Range nu met 700 km range, voor minder geld!

Tesla introduceert een nieuwe variant van de Model 3 en die is heel interessant, we kunnen niet anders zeggen.

De Tesla Model 3 is eigenlijk onverminderd een interessante aanbieding geweest en nu wordt deze auto weer een stukje interessanter. Tesla lanceert namelijk een nieuwe versie, die meer biedt voor minder.

Tot op heden was er de keuze uit de standaard RWD, de Long Range en de Performance. Daar komt nu de Long Range RWD bij. Dit is niet geheel verrassend, want in april lanceerde Tesla al een Model Y Long Range RWD.

De Model 3 komt echter nog een stuk verder dan de Model Y: het scheelt ruim 100 km (daarom moet je dus geen cross-over kopen). Waar de Model Y Long Range RWD 600 km range heeft, komt de Model 3 Long Range RWD maar liefst 702 km ver. Daarmee is het in één klap een van de EV’s met de grootste range.

Ten opzichte van de normale Long Range lever je wel wat performance in, want je krijgt een elektromotor minder. De sprint naar de 100 km/u duurt nu 5,2 seconden in plaats van 4,4 seconden. Ook prima. De normale Model 3 RWD is nog steeds de traagste: die doet er 6,1 seconden over. Qua topsnelheid maakt het niet uit, die is nog steeds 201 km/u.

Het voordeel van de Model 3 Long Range RWD is niet alleen de range, maar ook de prijs. De Long Range RWD is 5 mille goedkoper dan de normale Long Range, wat neerkomt op €45.990. Als je de instapper op het oog had loont het ook om 5 mille door te sparen, want dan heb je opeens 189 km extra range. Overigens is de instapper ook weer goedkoper geworden.

Om het overzichtelijk te maken hieronder alle varianten op een rijtje:

Tesla Model 3 RWD (513 km range): €40.990

Tesla Model 3 Long Range RWD (702 km range): €45.990

Tesla Model 3 Long Range AWD (651 km range): €50.990

Tesla Model 3 Performance (528 km range): €58.490

Concurrentie Model 3 Longe Range RWD

Eigenlijk hoeven we de concurrentie er niet eens bij te halen om te weten dat de Model 3 een veel betere deal is, maar we doen het toch even:

Tesla Model 3 Long Range RWD (700 km range): €45.990

BYD Seal RWD (570 km range): €45.990

Xpeng P7 RWD Long Range (576 km range): €49.990

Polestar 2 Long Range Single Motor (659 km range): €51.200

Hyundai IONIQ 6 77,4 kWh RWD (614 km range): €55.395

BMW i4 eDrive40 (597 km range): €63.358

Zoals je ziet is de Model 3 de goedkoopste van het stel (samen met de BYD), terwijl de Tesla wel met afstand de grootste range heeft. Het is dus weer een auto waar je heel lastig omheen kunt als je in de markt bent voor een elektrische sedan.