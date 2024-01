Tesla strooit met korting op Model Y in Nederland!

Sinterklaas is vroeg dit jaar, korting op de Tesla Model Y!

Af en toe lijkt Tesla meer op een kledingmerk dan een autofabrikant. Want het woordje korting weten ze heel goed toe te passen op de modellen. Hoe meer korting, hoe interessanter de auto. Zo simpel is het.

Tesla begint het nieuwe jaar met een korting op de Model Y. Daarmee is het elektrische succesmodel weer een stukkie interessanter geworden. Hou er wel rekening mee dat Tesla naar verwachting deze zomer met een facelift komt voor de Model Y. Nu nog de volle mep betalen voor een uitgaand model is dus wel iets dat je moet willen.

Tesla Model Y korting

De Tesla Model Y begint nu bij € 43.993. Dat is 2.000 euro goedkoper in vergelijking met de oude prijs. Haal je daar nog SEPP subsidie van af kom je uit op een prijs van € 41.043. Een dikkere korting krijg je bij de Long Range, deze is € 4.000 goedkoper in de prijslijst gezet.

De Model Y Long Range begint nu bij € 50.993. Helaas komt deze variant niet in aanmerking voor subsidie. Daarboven zit de Performance met een vanafprijs van € 56.993. Wel kost zwart (Solid Black) nu ineens € 1.300 extra, dat was voorheen een gratis kleur.

Tesla komt met deze korting om één reden: volume draaien. In 2023 zag het Amerikaanse merk de autoafleveringen groeien met 38% ten opzichte van 2022. Goed voor 1,81 miljoen afleveringen. Maar de rek is er een beetje uit. De Model Y is het populairste model en de pre-facelift loopt nu op zijn einde. De facelift van de zomer zal weer een boost kunnen geven, de kans is echter klein dat Tesla dan weer meteen begint met kortingen strooien.

2023 overtreffen is dus een uitdaging voor Tesla. Het was in allerlei opzichten een topjaar. De Model Y was niet alleen de best verkochte auto in Nederland, maar ook in Zweden en Zwitserland. In de categorie EV’s was het tevens het best verkochte model in onder andere Oostenrijk, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Portugal en Slovenië.