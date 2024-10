Importheffingen op EV’s: de Chinezen slaan terug!

Met deze maatregel hopen de Chinezen de economie in Europa te raken.

De langverwachte reactie is dan eindelijk daar. Verleden week werd officieel bekend dat Europa groen licht heeft gegeven voor het doorvoeren van importheffingen op in China gebouwde elektrische auto’s. Ze hebben in China even gewacht, maar nu komt de regering daar met een reactie.

Importheffingen China

China gaat strengere importheffingen hanteren op -tromgeroffel- COGNAC! Jazeker, Chinezen die deze alcoholische versnapering uit Europa willen nuttigen zijn meer kwijt. Slecht nieuws voor bedrijven als Hennessy (nee, niet de tuner) en Rémy Martin. Deze ontwikkelingen gaan ze natuurlijk voelen.

Het gaat hier om een importheffing tussen de 34,8 en 39 procent. Nu denk je misschien: wat een magere reactie. Het is echter niet zo dat China alleen bedrijven gespecialiseerd in cognac gaat pesten. Er komen mogelijk nog meer maatregelen die de Europese bedrijven gaan voelen. Zo overweegt het Aziatische land een strengere importheffing op Europees varkensvlees.

Van een echte handelsoorlog is nog geen sprake. Maar je weet hoe het gaat met regeringen die over en weer dit soort beslissingen nemen. Het is net een kleuterklas. Als de juf niet ingrijpt gaat het van kwaad tot erger. Als China nog hardere beslissingen neemt met betrekking tot de importtarieven kan het zo zijn dat Europa weer met een tegenreactie komt. Dat gaat dan over en weer en voor je het weet is er wel sprake van een handelsoorlog. Hè gezellig jongens, moet dat nou.

China ligt niet alleen in de clinch met Europa. Ook in de Verenigde Staten hebben ze het niet zo op in China geproduceerde elektrische auto’s. Ook daar gelden importheffingen. Het zijn juist de twee belangrijkste exportmarken voor de Chinese merken om te groeien. De importheffingen kunnen wel omzeild worden, BYD gaat dat bijvoorbeeld doen door een fabriek op Europese bodem te bouwen.