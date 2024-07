Kia EV3: de goedkoopste EV met 600 km range!

De prijzen van de Kia EV3 zijn bekend en die vallen niet tegen.

Kia doet de laatste jaren hele goede zaken in Nederland en het ziet er niet naar uit dat dit gaat minderen. De EV3 is namelijk een hele interessant nieuwkomer van Kia. Deze compacte EV heeft de potentie om een bestseller te worden. Mits de prijs goed is natuurlijk.

Daar kunnen we nu uitsluitsel over geven, want Kia maakt de prijzen van de EV3 bekend. Voordat we die noemen is het goed om eerst even te weten waar je de EV3 moet plaatsen. Met een lengte van 4,3 meter is het een B-segment cross-over, die de strijd aan kan gaan met de vele Stellantis-modellen.

De prijzen van de Kia EV3 beginnen bij €36.995. Voor dat bedrag krijg je de 58,3 kWh accu. De range van die versie was nog niet bekend, maar dat kunnen we nu wel melden: 429 km. Dat is al meer dan de Stellantis-modellen.

429 km range is al prima voor dit segment, maar er is ook nog een versie met maar liefst 600 km range. Dat is aanzienlijk meer dan de concurrentie. Voor deze variant met een 81,4 kWh accu betaal je €41.495. Daarmee is het de goedkoopste EV met 600 km range. Het vermogen is overigens voor alle versies gelijk: 204 pk.

Concurrentie

De concurrentie is moordend in dit segment, dus hoe goedkoop is de Kia EV3 in vergelijking met de concurrentie? We zetten de belangrijkste rivalen even op een rijtje:

Citroën ë-C3 Aircross (113 pk, 300 km range): €27.390

Opel Frontera Electric (113 pk, 300 km range): €30.499

MG ZS EV (177 pk, 320 km range): €35.885

Fiat 600e (155 pk, 408 km range): €35.990

Kia EV3 (204 pk, 425 km range): €36.995

Opel Mokka Electric (136 pk, 338 km range): €36.999

Volvo EX30 (272 pk, 337 km range): €38.495

Jeep Avenger (156 pk, 399 km range): €38.500

Peugeot e-2008 (136 pk, 342 km range): €39.270

Er zijn dus goedkopere auto’s in dit segment, maar… als je kijkt naar de specificaties is de Kia EV3 zeker geen slechte deal. De ë-C3 Aircross en de Frontera zijn heel goedkoop, maar hebben ook beduidend mindere specs. De Fiat 600e is nog het meest vergelijkbaar qua prijs en range, maar die is wel wat minder ruim. En als je nog even doorspaart heb je de Kia EV3 met 600 km range, wat eigenlijk een uniek aanbod is.

De EV3 is nu te bestellen en staat als het goed is in november bij de dealers.