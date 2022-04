Goedkope modellen van BMW liggen onder vuur

BMW denkt na over de nieuwe generatie modellen op het UKL-platform en zegt dat de toekomst voor deze modellen moeilijk te bepalen is.

We zijn er (hopelijk) inmiddels wel aan gewend: alles onder de 3 Serie bij BMW, met uitzondering van de 2 Serie Coupe, heeft voorwielaandrijving. Om alle compacte BMW’s makkelijk voorwielaangedreven te krijgen is het BMW UKL-platform ontwikkeld. Dat staat voor Untere Klasse en vormt de basis voor de 1 Serie, 2 Serie Active Tourer, X1 en derivaten van deze auto’s. Ook is het UKL-platform van BMW de basis voor de modellen van MINI en wordt het platform waarschijnlijk voor het laatst gebruikt vanaf komend jaar. Dan komen er nieuwe MINI’s, er komt nog een nieuwe X1 en een nieuwe X2 en dan is het tijd voor iets nieuws.

Opvolger UKL

BMW denkt na over een nieuw platform om het UKL-platform af te lossen in 2027, tegen die tijd is het een 12 jaar oude basis. Het lijkt er nu echter op dat BMW een beetje met hun handen in het haar zit wat betreft deze ‘instapmodellen’. Door milieueisen en dergelijken moet de opvolger van het UKL-platform klaargestoomd worden voor in ieder geval PHEV-aandrijflijnen en idealiter zelfs EV-aandrijflijnen. Dat is niet makkelijk, aldus BMW.

Groter

De componenten die nodig zijn voor een (PH)EV-platform, maken auto’s groter dan voorheen. Er moet natuurlijk wel sprake zijn van Untere Klasse, voordat je ineens met een 1 Serie zo groot als een 3 Serie op pad bent. UKL-auto’s zouden hiermee complexer, groter en duurder worden, waardoor serieus gekeken moet worden naar een alternatief.

Gewoon stoppen?

Een serieus alternatief zou dus zijn om te stoppen met alles wat nu op het BMW UKL-platform staat. Ze worden toch al nauwelijks verkocht in de VS en in China wijkt men tegenwoordig sneller uit naar een sedan, waardoor modellen als de 3, 5 en 7 Serie beter verkopen dan vrijwel alles op het UKL-platform. Alleen in Europa scoren de UKL’ers significant ten opzichte van andere BMW’s, maar Europa telt zoals altijd nauwelijks mee in het grote plaatje. Het zou BMW relatief gezien weinig kosten om de 1 Serie, 2 Serie (Gran Coupé/Active Tourer), X1 en X2 te laten verdwijnen en te focussen op grotere elektrische auto’s. Die zijn namelijk makkelijker om te maken.

My first BMW

Het volledig elimineren van auto’s op het UKL-platform van BMW is echter ook niet compleet zonder problemen. Zoals gezegd zou het voor Europeanen wél uitmaken en wordt een BMW op ons continent minder bereikbaar. Ook zijn de UKL-auto’s die wel verkocht worden belangrijk voor het merk. De 1 Serie mag dan geen topverkoper zijn in China, maar de auto geldt wel als een soort ‘My First BMW’. Met andere woorden: voor de mensen die blij zijn met hun 1 Serie, is een 3 Serie een logische volgende stap. Ook zegt BMW dat het weghalen van UKL’ers de concurrentie vrij baan geeft. Als er geen 1 Serie meer is, wijken kopers voor die auto uit naar een Audi A3 of Mercedes A-Klasse. De fervente Kukident-fanaat moet terug naar Mercedes als de 2 Serie Active Tourer stopt met bestaan. BMW moet altijd scherp zijn op wat Audi en Mercedes doet omdat de merken zo gewaagd aan elkaar zijn.

Kortom: BMW vindt het lastig om te bepalen wat er moet gebeuren met hun modellen in de laagste klasse. Elektrificatie maakt ze te duur, weghalen maakt ze een gemis. Wordt vervolgd. (via Autocar)