Renault verkoopt Lada voor één roebel

Renault heeft het wel gezien met Lada kijkend naar wat de Russen nu aan het uitspoken zijn, de verkoopprijs is daarom een hilarisch laag (en symbolisch) bedrag van één roebel.

Terwijl de oorlog tussen Rusland en Oekraïne maar door blijft gaan, is de rest van de wereld bezig met het cancellen van Rusland. Sporters uit Rusland worden geweerd tenzij ze openlijk toegeven dat Poetin niet deugt, handelsdeals worden verbroken en alle banden die westerse bedrijven hebben met Russische bedrijven, liggen onder vuur.

Renault en Lada

Renault liet afgelopen week al weten dat ze hun aandelen in Nissan willen verkopen. De Renault Nissan-alliantie blijft, maar zo heeft Renault geen aandeel meer in Nissan. Die alliantie bevat trouwens nog wat andere merken, waarvan Renault nu nóg een te koop zet. Renault wil van hun aandelen in Lada af.

1 Roebel

Om aan te tonen hoe graag Renault van Lada af wil, is de verkoop aangekondigd voor één roebel. Ja, iemand heeft omgerekend 0,0013 eurocent betaald om Renaults aandelen in AvtoVAZ, het moeder bedrijf van Lada, te kunnen kopen. De deal zit echter wel zo in elkaar dat de verkoop technisch gezien niet aan één persoon was. Het aandeel is nu doorgezet naar NAMI, een overkoepelend bedrijf voor de auto-industrie van Rusland. De deal schrijft voor dat Renault het aandeel over zes jaar terug mag kopen voor hetzelfde bedrag, maar ondertussen wel investeringen mag doen voor Lada.

Symbolisch

Waarom zo moeilijk doen? Symboolpolitiek. Renault wil de wereld (en Rusland) laten weten dat ze geen associatie willen met AvtoVAZ en Lada zo lang Poetin in oorlog met Oekraïne is. Laat Rusland het voor nu dus maar even zelf oplossen. Vandaar dat de verkoop voor die ene roebel vooral bedoeld is om überhaupt een transactie plaats te laten vinden, een beetje zoals de 1 cent die je vaak moet overmaken om je bankrekening te verifiëren.

Of Renault en Lada hun wegen dus definitief scheiden, waarschijnlijk niet. Renault zet Lada in de spreekwoordelijke ijskast tot de Fransen het merk weer kunnen terugkopen voor een roebel. (via Reuters)