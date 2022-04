Heb jij 35.000 euro over voor een doodnormale Volkswagen Golf 4?

Oké, er zijn wat dingetjes waarmee deze Volkswagen Golf occasion iets specialer is dan soortgenoten, maar praat dat een meeneemprijs van 35.000 euro goed?

In de huidige economie lijkt het onnodig advies: denk goed na over wat je met je geld doet. Spendeer het aan dingen die je nodig hebt. En als je het niet nodig hebt, zoals een dure auto, dan is het wijs om in ieder geval iets van je droomautolijst af te strepen. Voor 35.000 euro kun je al één van die twee keuzes maken als het gaat om occasions op Marktplaats. Als we even snel kijken: je kan een degelijke Volvo V60 uit 2019 kopen voor 35.000 euro, of een Londense dubbeldekker, of een Corvette Z06 (C6), of een Triumph TR4A. Of, zo blijkt, een Volkswagen Golf 4. Geen R32, geen GTI, een Golf 4. Huh?

Volkswagen Golf 4 occasion

Ja, er staat momenteel een Volkswagen Golf 4 als occasion op Marktplaats en het is ‘gewoon’ een Golf 4. Voor een goede R32 was het wellicht nog een ietwat oké bedrag maar voor een normale Golf moet er wel iets speciaals zijn aan deze 35.000 euro kostende occasion.

2.8 V6 4Motion

Het eerste speciale: het is dan wel niet de R32 met diens 3.2 V6, het is wel de motor die daar het dichtst bij in de buurt komt. De Volkswagen Golf occasion is namelijk de topmotorisering als je sportversies niet meerekent, de 2.8 V6 met 4Motion vierwielaandrijving. Overigens zat je niet gek ver van de R32 af: zelfde aantal cilinders, 204 pk in plaats van 241 maar wel met bijna 100 kg minder gewicht, sprinttijd van slechts 0,5 seconden minder snel (en 7,1 seconden naar de 100 is best aardig voor een doorsnee hatchback) en een topsnelheid van 235 km/u. Waar de R32 een aardig opgeblazen ding was door zijn grote velgen en dikke bodykit, is de V6 wat meer ingetogen. Dat maakt het voor het sleepereffect wel weer een leuk ding.

8.000 kilometers

Oké, zo’n Volkswagen Golf occasion met V6 is dus leuk, maar dat maakt hem nog steeds geen 35.000 euro waard. Die prijs wordt al ietsje beter genuanceerd door de kilometerstand. Het display van de Golf leest namelijk 7.913 kilometer. Er is minder dan 360 kilometer per jaar gereden met deze Golf uit 2000. De auto komt volgens de verkoper uit een privécollectie en de eigena(a)r(esse) heeft er goed voor gezorgd. De staat van de auto is erg netjes. Het is dus zeker één van de beste Volkswagen Golf 4 V6’en die je als occasion op Marktplaats kunt vinden.

Om dat eerdergenoemde sleepereffect nogmaals te benadrukken is de auto zwart met zilveren velgen, maar wel met een berg opties en een tof interieur. Ja, zwart stof, maar wel met houtinleg op de pook en op het dashboard. Ook ziet het interieur er nauwelijks versleten uit, maar slijtage na zo weinig kilometers zou dan ook raar zijn.

Hopelijk hebben we de vraagprijs van 34.950 euro zo een beetje genuanceerd, maar het blijft enorm veel geld voor een Volkswagen Golf 4 occasion die er doodnormaal uit ziet. Wat de gek ervoor geeft, misschien is een smetteloze Golf met V6 nog precies wat er mist in jouw collectie. Dan mag je de advertentie op Marktplaats van deze Golf raadplegen.

Met dank aan Rachid voor de tip!