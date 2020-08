Motorrijders flikken het weer: 270 km/u over de A29 [video]

Een nieuwe video van de wannabe-Ghost Riders duikt op.

Twee motorrijders wisten afgelopen week de tongen aardig lost te maken in Nederland. De aanleiding: een video waarop te zien is hoe het duo met hoge snelheden door het verkeer raast. Ze reden in een recordtempo van 11 minuten van Breda naar Den Haag, waarbij de 240 km/u werd aangetikt.

De politie deed naar aanleiding van het filmpje een getuigenoproep om de identiteit te achterhalen. Dinsdag waren er al tientallen tips binnengekomen. De politie heeft ook meerdere video’s van de snelheidsduivels.

Nu blijkt dat de dollemansrit geen eenmalige actie was. Er is namelijk een nieuwe video opgedoken. In deel 2 doen de motorrijders het dunnetjes over, deze keer bij nacht op de A29. Er worden nu nog hogere snelheden bereikt. Op een gegeven moment staan er zelfs snelheden boven de 270 km/u op de teller.

In het filmpje dat nog geen zeven minuten duurt, wordt 24 kilometer afgelegd. Het gaat om het traject Hellegatsplein-Rotterdam. De gemiddelde snelheid ligt boven de 200 km/u.