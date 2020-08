Politie zoekt coureurs die in 11 min Breda – Rdam doen [video]

In 11 minuten van Breda naar Rotterdam rijden en dat vastleggen op video. De politie is op zoek naar de motorrijders die verantwoordelijk zijn.

Vanaf de oprit van de snelweg bij Breda naar Rotterdam rijden. Een traject van meer dan 40 kilometer. Met een snelheid van 100 km/u arriveer je in ongeveer 30 tot 35 minuten op de bestemming. Op videobeelden is te zien hoe twee motorrijders dit traject in een tijdsbestek van slechts 11 minuten voor elkaar krijgen.

Als complete mafketels vliegen de bestuurders tussen auto’s door. De gemiddelde snelheid is niet bekend, maar op diverse momenten zijn snelheden boven de 240 km/u te zien op video van Breda naar Rotterdam. Automobilisten zullen zich een hoedje geschrokken zijn, want dit zie je normaal gesproken in Nederland niet in je spiegels aankomen.

De politie is op zoek naar de verantwoordelijke motorrijders. Men heeft dan ook een getuigenoproep geplaatst. Getuigen die de motoren hebben zien rijden op de A16 of eventueel dashcam beelden hebben worden gevraagd zich te melden bij de politie. Zo is het voor de politie onder andere nog onbekend wanneer de video is gemaakt.

Zelfs met getuigen kan dit nog een lastige zaak worden. Het valt immers niet mee om een kenteken te onthouden als je met dit soort snelheden wordt ingehaald. Wellicht dat een haarscherpe video van een dashcam uitkomst kan bieden op dit traject van Breda naar Rotterdam.