Autobranche beleeft grootste omzetdaling in 25 jaar

De omzet kelderde ongeveer net zo hard als de race pace van Ferrari.

We leven in 2020, dus van kwartaal- en halfjaarcijfers wordt je momenteel niet heel vrolijk. Het CBS heeft vandaag de cijfers van de auto- en motorenbranche voor het afgelopen kwartaal. Zoals te verwachten viel zijn die ook niet heel gunstig.

Om maar met de deur in huis te vallen: de totale omzet van de autobranche (inclusief motoren) in het tweede kwartaal van 2020 was 25% lager dan vorig jaar. Toevallig is dat ook de grootste krimp in 25 jaar.

De importeurs werden het hardst getroffen. Bij hen daalde de omzet maar liefst met 40,4%. De handel in onderdelen moest met 28% minder omzet genoegen nemen. In de categorie ‘handel en reparatie van personenauto’s’ was de krimp 21,4%. Gespecialiseerde reparatiebedrijven kwamen er ietsje beter vanaf met een daling van 18,8%.

Qua faillissementen was er een lichtpuntje. Er gingen 16 bedrijven op de fles, maar dat waren er wel zeven minder dan in het eerste kwartaal. Het aantal vacatures in de auto- en motorenbranche daalde van 2.800 in Q1 naar 2.300 in Q2.

Dit alles geeft weinig reden tot een feestje, maar er wel weer meer optimisme over het derde kwartaal. Of minder pessimisme, zoals een pessimist het zou formuleren. Het ondernemersvertrouwen is namelijk -9 aan het begin van het derde kwartaal, waar dit aan het begin van het tweede kwartaal nog -46,9 was. Er is daarmee weer bijna net zo veel/weinig (streep door wat niet van toepassing is) vertrouwen als in 2019.

Bijbehorende staafdiagrammetjes en grafiekjes zijn te vinden op de website van het CBS.

Foto: lekkere line-up bij de Renault-dealer, vastgelegd door @wouterb