Murciélago-ontwerper: “wereldauto’s” funest voor unieke ontwerpen

Wereldauto’s die de hele planeet voorzien is een lekker makkelijk idee, maar funest voor unieke designs, aldus de ontwerper van de Lamborghini Murciélago.

Als je je verveelt in de file, kun je tegenwoordig een leuk spelletje spelen. Helemaal als het donker is. Namelijk ‘welke EV-crossover zit er nou weer voor mij?’ Lastiger dan je denkt, nu vrijwel alles op elkaar lijkt. Designtrends zijn van alle tijden, maar het lijkt erop dat een unieke auto ontwerpen steeds een grotere uitdaging wordt. Zo vindt ook de gerenommeerde ontwerper Luc Donckerwolke.

Luc Donckerwolke

Donckerwolke kan je kennen als de grote baas qua design voor de Hyundai-groep, dus het merendeel van de recente designs zijn door hem uitgebracht. Nou hebben Kia, Hyundai en Genesis recent erg puike auto’s uitgebracht, al is het soms wat hit or miss. Mocht Koreaanse crossovers pennen geen reden zijn om Donckerwolke als goede designer te zien: hij was ook verantwoordelijk voor de Lamborghini Gallardo én Murciélago.

Globalisering

Ook Luc Donckerwolke bemerkt dat een auto uniek maken moeilijker is dan ooit. Volgens hem heeft de globalisering van modellen daar veel mee te maken, het bouwen van ‘wereldauto’s’ zo je wil. Dat wil zeggen dat merken steeds vaker ervoor kiezen om een model aantrekkelijk te maken voor de hele wereld, in plaats van deze af te stemmen op één markt of continent. En als je allerlei verschillende meningen dan wel wensen van kopers op één hoop gooit en het gemiddelde pakt, komt daar een soort ideale formule uit die niet werkt voor de meeste designvrijheid. Want ja, vragen naar de bekende weg blijkt de meeste auto’s te verkopen. Dus als de koper het liefst een auto koopt met een grote lichtbalk en een lichtgevend logo, dan wordt daarop ingespeeld.

Het is natuurlijk wel zo dat het aanbod auto’s een beetje ‘gladgestreken’ is om deze wereldauto’s te creëren. Dat geldt niet alleen voor designs, ook voor wereldwijde platforms. Volgens Donckerwolke is de uitdaging om ondanks de globalisering toch je eigen DNA erin te verwerken, wat zeker wel kan. Zo lijken ‘zijn’ merken inderdaad te spelen met de grenzen van wat een auto uniek kan maken, al resulteert dat lang niet altijd in de meest esthetisch fijne creaties. (via The Drive)