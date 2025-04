In China bestaan geen ”slimme” of ”autonome” auto’s meer

Na een dodelijk ongeval grijpen de autoriteiten in.

Tegenwoordig kun je alles ‘slim’ laten maken. Je televisie is smart, de gordijnbediening is smart, de robotstofzuiger is smart; alles – behalve het merk van je auto – is smart. Maar wat houdt dat smart eigenlijk in? Het simpele antwoord: niet veel. Het is een marketingterm van bedrijven om ervoor te zorgen dat jij een lekker gevoel overhoudt aan je product. Daar zijn ze in China klaar mee.

Het Chinese ministerie van industrie en informatietechnologie (hadden wij maar zo’n ministerie…) verbiedt autobedrijven ervan om termen als ”smart driving” en ”autonoom” te gebruiken wanneer ze rijassistenten beschrijven. Daarnaast worden de eisen van deze hulpjes strenger.

De strengere controles betekenen dat fabrikanten niet langer rijassistenten mogen testen en verbeteren door ze door klanten in de echte wereld te implementeren. In plaats daarvan moeten er eerst genoeg geslaagde tests zijn geweest en moet het systeem goedgekeurd zijn door de autoriteiten.

Waarom nu ineens strengere regels in China?

De wijzigingen zijn het gevolg van een auto-ongeluk dat breed is uitgemeten in de Chinese media. Afgelopen maand zorgde een ‘zelfrijdende’ Xiaomi SU7 [foto ter illustratie] ervoor dat de EV met 97 km/u op een cementen paaltje botste. Maar een paar seconden voor de crash kreeg de bestuurder de macht over het stuur terug van het zelfrijdende systeem. Het kwam helaas te laat en de bestuurder kan het niet na vertellen. Bovendien vloog de EV na de botsing in brand.

In China gebruiken verschillende automerken de term ‘smart driving’ om de illusie te wekken dat de auto zelfrijdend is. BYD heeft bijvoorbeeld 21 modellen onder de € 10.000, uitgerust met gratis ‘smart driving’-systemen hebben. Naast het verbieden van de twee termen gaat de Chinese overheid ook strengere regels opstellen voor EV-batterijen om de kans op brand en explosies te verkleinen.

Het klinkt allemaal als stappen in de goede richting, maar in hoeverre klopt dit allemaal? We weten allemaal nog dat de Chinese overheid heel duidelijk achter zijn merken staat. Vandaar onze importheffingen jegens Chinese merken. Goed, totdat het tegendeel bewezen is, zullen we op dit vlak moeten zeggen: lekker bezig, China.

Foto: Xiaomi SU7 gespot door @conflagration

Via Reuters