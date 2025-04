Porsche 911 GT3 (niet de RS!) verbreekt makkelijk ‘Ringrecord

Porsche breekt een vrij oud record op de Nürburgring, maar doet dat met een GT3 zonder de circuit-waardige RS-toevoeging. Dat heeft een reden.

Er was eens een tijd dat ‘de snelste auto op de Nürburgring’ een prestigieuze prijs was. Dat is een beetje verwaterd, maar je kan je altijd storten op specifiekere records. Porsche is daar erg goed in. Zo heeft het merk nog steeds het record van de snelste auto die een trailer met tractor over de ‘Ring sleept. Maar ook heeft het merk vaak genoeg het ‘echte’ record gehad, het meest recent nog met de Porsche 911 GT2 RS. Met de GT3 RS heeft het merk het record van de snelste natuurlijk ademende auto op de ‘Ring.

Porsche 911 GT3 pakt record

Porsche maakt nu de trifecta af. Daarvoor heeft het merk verrassend genoeg niet de snelste RS nodig, maar juist de ‘sloomste’ 911 GT3. Nou is een slome GT3 hetzelfde als een goedkoop koophuis in Amsterdam: het is maar hoe je het bekijkt. Helemaal als je beseft dat de GT3 in kwestie een record pakt. Je kan een gokje wagen: het is het record van de snelste handgeschakelde auto op de Nürburgring. De RS-modellen zijn enkel PDK, dus een handgeschakelde 992.2 GT3 met Weissach-pakket moest dit record verbreken. En deed dat dus met verve.

Makkelijk

Al moet wel gezegd worden: het record is ietwat makkelijk te verbreken. Met 6 minuten, 56 seconden en 294 milliseconden is de Porsche 911 GT3 namelijk 9,5 seconden sneller dan de vorige recordhouder. Dat was de Dodge Viper ACR, die dit record al sinds 2017 in handen heeft. Uiteraard mag Porsche er trots op zijn dat deze tijd verbroken is, helemaal omdat de Viper vier extra cilinders en 140 extra pk heeft. Maar laten we wel wezen: je hoopt toch dat Porsche acht jaar later een ietwat logge Amerikaan wel kan verslaan. Overigens reed de Viper in kwestie rond in 7 minuten en één seconde, maar het ronderecord telt volgens Porsche enkel voor de lange baan. De tijd van de GT3 is dus te vergelijken met een geëxtrapoleerde tijd van 7 minuten en 5 seconden.

Fijner voor Porsche: de tijd is ook nog eens 3,7 seconden sneller dan de uitgaande 911 GT3 mét PDK. Volgens GT-baas Andreas Preuninger een mooie manier om te zien dat de handbak niet een slome slak maakt van de GT3. De bestuurder die de recordtijd reed, Jörg Bergmeister, is zeer te spreken over de nieuwe GT3. “We hebben veel geleerd van de GT3 RS. De auto voelde sneller in elke bocht.”

Makkelijk record of niet, je moet het nog wel even doen. Weer eentje voor de plakboeken van Porsche.