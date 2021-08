Mustang Ice White doet Foreigner na

De Mustang Ice White Edition is echt Cold As Ice.

Je kan zeggen wat je wil van Ford, maar ze weten de Mustang altijd lekker in de schijnwerpers te zetten. Special Editions, nieuwe uitvoeringen, bijzondere oplages: het houdt niet op. En dan echt niet alleen de topmodellen, ook van de viercilinder-instappers zijn er speciale Mustangs geweest.

Maar Ford gaat dit dus ook doen met hun nieuwe elektrische vlaggenschip, de Mach-E. Je ziet ze tegenwoordig meer en meer rijden. Het is de hoogste tijd voor wat afwisseling. En die is er nu! Het gaat om de Ford Mustang Ice White Edition.

Star White Metallic TriCoat

Het is net even iets meer dan zomaar een witte Mustang. Zo heeft de Mustang Ice White Edition Star White Metallic lak, de contrasterende details (althans, lijken) zijn afgewerkt in hooglans zwart. Het wit keert echter ook terug in de wielen. Die zijn bi-color, maar gelukkig níet zwart met wit, maar grijs met wit.

In het interieur gaat het feestje door. Nee, de stoelen zijn niet wit, maar Light Space Grey. Op zich wel handig, want wit leer is wel heel erg besmettelijk. Niet alleen de stoelen zijn in die kleur uitgevoerd, hetzelfde geld voor de armsteunen en deurpanelen.

Nóg een Mustang Ice White Edition

Maar wacht, goed nieuws, Mike, want er is méér! Op deze zaterdag willen we je niet enkel blij maken met een elektrische mus. Er is namelijk ook een échte Mustang Ice White Edition. Deze is gebasseerd op Mustang GT met de atmosferische 5.0 liter V8. Ook hier zijn de velgen (wel een ander ontwerp) afgewerkt in Star White.

Dat niet alleen, je krijgt ook heldere achterlichten en een flinke achterspoiler. In het interieur is het wel iets afwijkender. In plaats van een lichtgrijs interieur als bij de elektrische Mustang-neef, is het interieur zwart met witte zitvlakken, stiksels en veel aluminiumkleurige details.















Een van deze twee Mustangs komt ook daadwerkelijk naar Nederland. Je voelt al aan welke dat is, waarschijnlijk. Nee, niet de GT, die blijft in de VS. Het is de meest familievriendelijke Mustang, de Mach-E. Als je de Extended Range-versie (540 km actieradius!) met vierwielaandrijving het ‘Technology-pakket’ bestelt, kun je er een Mustang Ice White Edition van maken.

De Mustang Mach-E Ice White Edition is aan het einde van dit jaar bij de Ford-dealer te bestellen.