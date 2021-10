Echte Mustang is onterecht bescheiden sleeper

We zien het niet vaak dat een model minder snel eruitziet dan dat deze is. Met deze echte Mustang is dat wel het geval.

Het gebeurt de laatste tijd telkens vaker. Mensen in je omgeving geven te kennen dat ze een nieuwe Mustang gaan leasen. WAT!?! Een Mustang! Dat is zo gaaf! Totdat je hoort dat het een Mustang Mach-E betreft. Nu is de Mustang Mach-E een puike EV en op zich zelf een gave auto. Alleen moet ‘ie nog de opwinding verdienen die past bij het horen van de modelnaam.

Ondanks dat er veel aandacht uitgaat naar de elektrische Mustang, gebeurt er ook nog wat met de traditionele echte Mustang. Het is alleen wel alsof Ford zich er een beetje voor schaamt. Dit is namelijk de spiksplinternieuwe Mustang Stealth Edition. In plaats van dat deze opvallender is dan het basismodel waarvan ‘ie is afgeleid, ziet ‘ie er juist meer ingetogen uit.

Echte Mustang, maar dan bescheiden

Ze hebben er onterecht bijna een sleeper van gemaakt. De wielen zijn 19 inch in diameter en uitevoerd in ‘Ebony Black’. De grille is ook helemaal zwart en de spiegelkappen eveneens. Alsof het een basis-uitvoering is. Gelukkig Ford nog wel iets opvallends en dat kun je zien aan de achterkant. Zo is er een achterspoiler en krijg je de witte achterlichten als je een Mustang Stealth Edition koopt.

















Mocht je het afgebeelde Atlas Blue (schitterende kleur, trouwens) te opvallend vinden, je kunt ook kiezen voor Dark Matter, Shadow Black en Carbonized Gray. De motor is altijd een 2.3 EcoBoost, goed voor 310 pk.







Performance voor California Special

Mocht je toch een iets opvallendere Mustang wensen met méér vermogen, hebben we goed nieuws. Er is nu ook een Performance Package voor de Mustang California Special. Deze is gebaseerd op de Ford Mustang GT. Bovenop de standaarduitrusting krijg je Brembo-remmen met zes zuigers. Daarbij krijg je een Torsen-sperdifferentieel om je innerlijke Wouter tevreden te houden.

Daarbovenop krijg je grotere antiroll-bars én nieuwe veren aan de voorzijde. De stuurinrichting is opnieuw gekalibreerd, evenals de stabiliteitscontrole. Als laatste zijn er unieke velgen die voor breed (19×9) zijn en achter nog breder (19×9,5). Hier heb je dezelfde keuze qua kleuren als de Mustang Stealth Edition, plus Cyber Orange (oranje), Iconic Silver (zilver), Oxford White (wit) en Rapid Red (rood).

















Of de Mustang Stealth Edition en Mustang California Special Performance Package naar Nederland komen is niet bekend. De basisuitvoeringen zijn wel in Nederland leverbaar en sommige speciale modellen (zoals de Bullet) komen wél naar ons landje toe. Dus hopelijk kunnen we deze binnenkort ook leasen.

Met dank aan Lee Iacoca voor de Ford Mustang!