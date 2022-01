Nieuwe Ford Mustang maakt gelijk debuut als brute GT3 racer

Ford gaat weer serieus aan het racen met de Mustang: de nieuwe generatie gaat als Ford Mustang GT3 meedoen aan de gelijknamige GT3-klasse.

Ford en racen: het is helemaal geen onbekende mix. Vaak is het echter de GT die het werk moet doen. Recent kiest Ford er echter steeds vaker voor om de Mustang te gebruiken voor races. Er is de Mustang GT4, de Mustang NASCAR (maar die generieke carrosserie wordt wat je maar wil afhankelijk van welke koplampen je erop stickert) en de Mustang die meedoet aan de V8 Supercar-serie. Ford gaat echter in meer klassen de Mustang inzetten. Ford kondigt aan een Mustang GT3 te bouwen en daarmee doet het merk weer eens mee in de GT3-klasse.

Ford Mustang GT3

Daarmee voegt Ford zich toe aan een illuster rijtje auto’s, denk aan GT3-auto’s van Audi, Mercedes, BMW, Lamborghini, Ferrari en sinds nog niet bizar lang zelfs Bentley. Ford heeft de GT die gehomologeerd is voor de LM GTE Pro klasse, maar in de GT3-serie is er een plekje over voor de Ford Mustang GT3. Daarmee gaat Ford eens écht racen met de Mustang.

Nieuwe generatie

Tevens lijkt de komst van de nieuwe Ford Mustang GT3 aan te sluiten bij de opvolger van de nieuwe generatie. Zie dus de afbeelding ook als een soort eerste teaser. Verder wordt er info gegeven over de motor van de raceversie. Het wordt een ‘op de Coyote V8 gebaseerde’ motor. De Coyote motor is de 5.0 V8 die ook in de huidige Mustang GT ligt. Zoals in de meeste recente projecten wordt de GT3 samen ontwikkeld met Multimatic Motorsports. Ook M-Sport, die onder meer hebben geholpen met de Puma WRC, gaan meehelpen met de Mustang GT3.

Ford presenteert dus over twee jaar de Ford Mustang GT3 en waarschijnlijk net daarvoor dé nieuwe Mustang. De kans is groot dat die ook de 5.0 Coyote V8 krijgt, maar dat moet gezien het huidige klimaat er maar vanaf hangen.