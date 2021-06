BREEK: Mustang Mach E galoppeert echte Mustang voorbij - Autoblog.nl

In volle galop is de Mustang Mach E zijn gavere broertje voorbijgestoken.

Oef, de Ford Mustang. De originele Pony Car. Symbool van een nieuw Amerika in de jaren ’60, waarin de American Dream nog volop in leven was. Een dikke sportwagen was opeens niet meer voorbehouden aan de elites. Voor een appel en een ei kocht je namelijk bij de Ford dealer op de hoek zo’n galopperend paard. Oké, het was net geen steigerend paard, maar toch. Drommen (mentaal) jeugdige mensen pakten de kans en stapten in. Of je nou fan bent of niet, de Mustang werd een icoon in de wereld van de benzinehoofden.

Juist daarom is er waarschijnlijk geen enkele auto zo exemplarisch voor het feit dat dingen aan het veranderen zijn in de autowereld als de Mustang Mach E. Ford had genoeg lef, of genoeg cynisme, om haar eerste échte voor massaproductie bedoelde EV de beroemde naam Mustang mee te geven. Veel mensen vinden daar wat van. Maar voor de groenvingerige fans van de Mach E is er goed nieuws te melden.

Ford heeft namelijk bekendgemaakt dat het dit jaar tot op heden 26.089 echte Stangs hebben gemaakt. Een respectabel aantal. Maar van de Mach E zijn er al 27.816 units gebouwd. De wiskundig genieën onder de trouwe lezers zullen al opgemerkt hebben dat dat er dus meer zijn. Het op benzine lopende hart weent.

Toch is de hoop (nog) niet helemaal verloren. Ford brengt dit nieuws natuurlijk niet voor niks naar buiten. Bedrijven grijpen vandaag de dag nou eenmaal graag de kans om met groene veren te pronken. In realiteit speelt echter mogelijk het ongrijpbare ‘chiptekort’ een rol. Omdat Ford zelf prioriteit geeft aan de productie van de Mustang Mach E, lijdt de productie van de gewone Mustang daar relatief gezien waarschijnlijk meer onder. In ‘Murica zelf is de Mustang op peut nog wel een stuk populairder dan de Maggie. Daar worden er voor elke elektrische ‘Stang een dikke twee ‘Stangs op benzine verkocht…