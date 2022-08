Nieuwe speciale editie voor BMW 1 Serie is eigenlijk perfect

Strik erom en meenemen: deze nieuwe BMW 1 Serie ‘Mzansi Edition’ is al helemaal voor je samengesteld.

Er is tegenwoordig zo veel te kiezen voor een nieuwe auto. Je ziet bijna door de bomen het bos niet meer. Het kan daarom lonen om af en toe even een voorzetje te krijgen van het merk zelf. Een goed voorbeeld wordt gepresenteerd door BMW met de 1 en 2 Serie Mzansi Edition.

BMW 1 Serie Mzansi Edition

De BMW 1 Serie Mzansi Edition is namelijk precies zo samengesteld dat je de leuke pakketjes al binnen hebt. Shadow Line exterieur? Check. Carbon-pakket voor het exterieur? Check. Spoilerset met skirts rondom en een achterspoiler? Check. 19-inch M-lichtmetalen velgen met rode remklauwen? Check. Sportstoelen, panoramadak, Hi-Fi-installatie? Check. Het enige wat je nog even moet kiezen is de motor en de kleur. En of je wil betalen met American Express of Polaroid.

118i of 128ti

Je kunt de Mzansi Edition alleen krijgen als 118i of 128ti. Zoals bekend is dat de drie- of viercilinder met 136 of 265 pk. Bij de 128ti krijg je trouwens ook nog een carbon diffusor erbij. Qua kleur kun je bij beide motoriseringen kiezen voor Alpine White, Skyscraper Grey Metallic en Black Sapphire Metallic. Bij de 118i komen daar nog de kleuren Melbourne Red en Misano Blue bij, terwijl de 128ti de enige van de twee is die in Storm Bay Blue Metallic beschikbaar wordt.

2 Serie

Oh ja, je mag naast de BMW 1 Serie ook nog kiezen voor een BMW 2 Serie Gran Coupé. Het gaat dan om dezelfde upgrades, maar dan te allen tijde gepaard aan de 218i. Ook het te kiezen kleurenpalet is identiek aan de 118i Mzansi Edition. Verder is ‘ie lekker compleet.

Zuid-Afrika

Nadeeltje: wij hebben helaas helemaal niks te kiezen. BMW presenteert de 1 Serie en 2 Serie Mzansi Edition enkel voor de Zuid-Afrikaanse markt. Mzansi is dan ook een inheemse naam voor Zuid-Afrika. Het zou voor ons ook best een idee zijn, zo’n al van te voren lekker sportief samengestelde set BMW’s.