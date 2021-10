‘Nieuwe BMW 3 Serie zal naast de oude verkocht worden’

En de nieuwe BMW 3 Serie zou over vier jaar al gepresenteerd worden. Je kunt de aandrijflijn al raden.

Een elektrische auto komt het beste tot zijn recht als deze vanaf de grond zodanig ontworpen wordt. Nu is het nog geregeld zo dat sommige EV’s hun aandrijflijn delen met een auto die er ook als benzine of diesel is. We noemen een BMW iX3 of een MINI Electric. Het resultaat is een elektrische auto die niet het onderste uit de kan kan halen, door beperkingen in de carrosserie. Het ontwerp is immers voornamelijk gericht op een conventionele auto. Een motor onder de motorkap, in plaats van batterijen in de bodem van de auto. Om maar een voorbeeld te noemen.

De huidige generatie BMW 3 Serie (G20) is nog niet zo oud. De sedan kwam in 2018 op de markt. Sterker nog, een facelift moet nog komen. Maar volgens Autocar staat de volgende generatie 3 Serie al te popelen. Deze versnelling komt uiteraard door de overgang naar elektrisch. De nieuwe BMW 3 Serie is ontworpen met een elektrische aandrijflijn als uitgangspunt. En dat is het cruciale verschil met de G20.

Wat ook radicaal anders is. BMW zou de nieuwe 3 Serie naast de huidige 3 Serie gaan verkopen. De nieuwe 3 komt volgens de bron te staan op het Neue Klasse platform, intern bekend als NK1. Met een eigen uiterlijk is er genoeg om zich van de huidige 3 Serie te onderscheiden. We zien eigenlijk al hetzelfde gebeuren met de 4 Serie. Je hebt de volledig elektrische BMW i4, maar ook de 4 Serie Gran Coupé. Dit concept past de Duitse autofabrikant straks ook toe op de 3 Serie. De naam i3 kunnen ze alleen niet gebruiken, die bestaat al.

Het voordeel van deze strategie is dat er straks lekker veel te kiezen valt. Elektrisch voor die dat wenst, maar dus ook een benzine- of dieselauto. Uiteindelijk zal die laatste uitgefaseerd worden, waardoor de volledig elektrische variant overblijft. Maar dat duurt nog wel even.