Winactie: Porsche Tour of Legends

Na de zeer succesvolle Porsche Tour of Legends winactie van vorig jaar geven we wederom 10 maal de routebox weg. Iedereen kan meedoen!

Porsche Tour of Legends

Je hebt een Porsche en je wilt rijden, dat snappen ze bij Porsche Nederland ook. Dus hebben ze voor de tweede maal een aantal aansprekende routes samengesteld door Nederland die elke Porsche rijder kan downloaden.

Dat is natuurlijk hartstikke leuk voor die Porsche eigenaren. Maar jij vist dan misschien wel achter het net omdat je ‘net even’ geen Porsche op je naam hebt staan. Daar hebben we een oplossing voor, want we geven 10 bewaarexemplaren met daarin de 6 routes weg!

Thema: 24 Uur van Le Mans

Waar het thema van de vorige Tour of Legends routes de 12 provincies van Nederland was is het ditmaal de 24 Uur van Le Mans.

De routes zijn dan ook onderverdeeld in de verschillende dagdelen en brengen je in verschillende delen van Nederland op wegen die jij waarschijnlijk zelf nog nooit had gevonden. Rij je ze allemaal achter elkaar dan kan je inderdaad wel een leuke dag sturen. Maar goed, Porsche heeft ze netjes in 6 verschillende boekjes uitgewerkt zodat je op verschillende momenten de routes kunt rijden in de volgorde die jij leuk vindt.

Route 05 Morning Glory

Ook wij gingen natuurlijk zelf op stap met de routebox onder de arm. We namen het routeboek van Route 05 mee, Morning Glory. Dit is een route die je voert van Amsterdam door het Groene Hart naar Dordrecht.

Wij pakken deze route op net voor Zoetermeer in Benthuizen. Met de Carrera S met Aerokit in klassieke Gijs van Lennep, Helmut Marko livery. Dezelfde auto die we vorig jaar bij de Tour of Legends rit ook reden. Toen was hij nog Lava Orange, die opvallende kleur ligt nu verborgen onder de zo mogelijk nog meer in het oog springende Martini wrap,

Het leuke aan de routes die Porsche heeft samengesteld is dat je ze vrij makkelijk weer op kunt pakken wanneer je er zelf even van afwijkt.

Regio Rotterdam

Want op de zaterdag dat wij op pad gingen was de temperatuur wel ‘ijsjeswaardig’ te noemen. Dus toen de route ons richting Straatweg in Rotterdam stuurde konden we het niet nalaten om een straat eerder af te slaan om even bij Talamore in Hillegersberg een ijsje te scoren (let op betaald parkeren!).

Afgekoeld stappen we weer in om via de Spaanse Polder door te gaan naar Rotterdam West. Maar die Spaanse Polder in Rotterdam staat natuurlijk niet voor niets op de route want daar is de nieuwe vestiging van Porsche Rotterdam te vinden.

Zit je net lekker achter het stuur dan kan je natuurlijk de verschillende Porsche vestigingen die langs de route liggen prima voorbij rijden. Maar de nieuwe vestiging in Rotterdam stond nog op het lijstje van junior op de achterbank. Dus na wat Lamborghini spotten op de 2e verdieping konden we weer verder ‘richting Zuid’.

Nu zijn wij het toerist in Rotterdam gevoel al een jaar of 10 kwijt, dus wij laten highlights op de route als de Euromast en de nieuwe wijk Little C even aan ons voorbijgaan.

De lol van het sturen begint weer bij Rhoon waar we op een binnendoor route komen naar Dordrecht. Voor ons echt een leuke ontdekking. Ruim een half uur heerlijk door het platteland in plaats van 10 minuten op de snelweg. Dat je er na 25 jaar achter komt dat er ook een alternatief is voor de A15 / A16 op dit traject.

Deze route eindigt na een korte tour door de binnenstad van Dordrecht bij een terras. In dit geval bij die welbekende Toekan. Vast besloten om het eerste deel van deze route ook nog een keer te rijden keren we tevreden huiswaarts.

Wat moet je doen om er 1 te winnen?

Vul onderstaand formulier in om kans te maken op 1 van de 10 bewaarexemplaren. De winnaars krijgen op 10 augustus bericht. Dus meld je aan voor die tijd!

Porsche rijders hebben natuurlijk sowieso de mogelijkheid om de routes al zelf kosteloos te downloaden via de Tour of Legends website.

Het zal jullie niet verbazen. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Porsche Nederland!