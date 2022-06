Gelekt! Het is de nieuwe BMW M2

Wat ruist er door het struikgewas? Het is de nieuwe BMW M2.

De M240i is momenteel het lekkerste compacte model van BMW. In xDrive-vorm al een snoepje om te rijden en daar is sinds kort de variant met enkel achterwielaandrijving aan de range toegevoegd. Allemaal leuk en aardig, maar het wachten is natuurlijk op de nieuwe BMW M2.

De dikste 2 Serie staat te popelen in de wandelgangen om aan het publiek te worden getoond. En nu kunnen we alvast een blik werpen op een M2 zonder camouflage. Het nieuwe model werd gesnapt in een studio. Deze foto verscheen vervolgens op de Instagram Story van @bmw_m_collector .

Het uiterlijk is niet echt een verrassing. Je neemt een M240i en geeft het wat spinazie. Een dikkere kont en bredere wielkasten en de nieuwe BMW M2 is geboren. Collega @willeme zag terecht al meteen wat puntjes van verbetering. Spacers en een schroefsetje kunnen geen kwaad om het geheel nog wat breder en lager te maken.

Het vorige model werd gelanceerd met 370 pk uit een 3.0-liter zes-in-lijn turbomotor. De huidige M240i levert al 374 pk. Je kunt er dus donder op zeggen dat de M2 door de grens van 400 pk gaat. Met meer dan 500 Nm koppel zal het een prettig beestje worden voor op de straat en op het circuit.

Naast alle PHEVs, elektrische auto’s en -man o man- een Active Divorce bouwt BMW gelukkig ook nog snoepjes zoals de M2. De onthulling laat niet lang meer op zich wachten als we dit zo zien. De nieuwe BMW M2 staat klaar in de studio. Kom maar op met de foto’s en de specsheet!