Die Joel Beukers toch. Eerst iedereen lekker maken met zijn gouden Mercedes G63 6×6, nu doet hij dat dunnetjes over met een F1 auto in dezelfde kleur. Of zit er een addertje onder het gras??

Om te beginnen zullen we hier eens uitzoeken wie Joel Beukers nou toch is. Want ook al heb ik een enorme hekel aan het fenomeen dat je bekende Nederlanders juist niet zo moeten kennen (Joel wie???) weet ik bij deze persoon écht niet van de hoed en de rand. Dus die zoeken we op…

Quote heeft een leuk interview met hem en daaruit kunnen we opmaken dat Joel Beukers het vooral goed doet op YouTube. Bovendien verdient hij sloten geld met het verkopen van voedingssupplementjes en is hij natuurlijk onder petrolheads bekend om zijn steevast goud gewrapte auto’s. Mocht ik iets vergeten zijn, aarzel niet en sla me ermee om de oren in de comments. Bedankt alvast.

De gouden auto’s van Joel Beukers

Wat we dus weten van deze man, is dat hij de dikste auto’s koopt, die laat voorzien van een gouden wrap en er daarna enorm mee pronkt. Helemaal goed, hij heeft het zelf verdiend, dus waarom niet? Calvinisten zijn er al genoeg. Een van zijn bekendste aanwinsten was de Mercedes G63 6×6. Ook goud en zo zwaar, dat hij er zelf niet in mocht rijden.

Nu heeft hij een nieuw speeltje en dat lijkt verdacht veel op een F1 auto. En ook deze is goud, zoals het een auto van Joel Beukers betaamt. Maar dan rest nu de vraag, ís het wel een echte F1 auto die Joel op de oprit heeft staan.

Over het antwoord kunnen we kort zijn; neen. Het is géén echte. Maar dat maakt het niet (heel veel) minder vet. Maar het is wel het in den beginnen genoemde addertje!

Als het geen F1 is, wat is het dan wel?

Dat is nu de grote vraag, wat is het voor soort auto die Joel goud heeft laten wrappen? Het meest lijkt het nog op een oude A1 GP auto. je weet wel, dat helaas mislukte project waarin landenteams tegen elkaar reden. Jos Verstappen wist daarin nog een race te winnen. Knap vonden we dat toen nog…

Maar zeker weten doen we dat niet. We weten wel dat er een V8 in ligt, maar dat hij niet kan rijden. De accu is namelijk kapot. Als die gemaakt is, zullen we ongetwijfeld rijshots van deze ‘F1 auto’ voorbij zien komen.

Mocht jij nou wel weten wat het voor auto is die Joel Beukers heeft aangeschaft? Laat ons dat dan weten? Dan kun je in de tussentijd kijken of hij nog iets nieuws post op zijn Instagram.