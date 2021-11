Nico Rosberg: Hamilton wordt dit jaar wereldkampioen

Lekker dan. Laten we maar hopen dat Nico Rosberg geen gelijk krijgt en Hamilton dit jaar dus GEEN wereldkampioen wordt…

Nu het einde van 2021 met rasse schreden nadert, is het evident dat het Formule 1 seizoen van datzelfde jaar er ook snel op zal zitten. Kwestie van logisch nadenken, anders had het seizoen wel 2021/2022 geheten. Doch dit geheel terzijde. We moeten nog twee races. Allebei in de zandbak en allebei (hopelijk) bloedstollend spannend.

Want mocht je onder een steen geleefd hebben, of anderszins niets hebben meegekregen van het afgelopen seizoen; het is ongemeen spannend. Met dus nog maar twee races te rijden, is het nog altijd niet duidelijk wie er met de wereldtitel vandoor zal gaan. Max Verstappen of Lewis Hamilton.

Hamilton is in het voordeel, aldus Nico Rosberg

Aangezien we geen van alleen een kristallen bol hebben die de toekomst kan voorspellen, is het grote speculeren al geruime tijd bezig. De een zegt dat Max het gaat redden, de ander roept dat Lewis zijn achtste titel gaat binnenslepen. Allemaal leuk en aardig, maar we nemen niet heel veel mensen serieus.

Maar sommigen wel. Oud-coureurs bijvoorbeeld die jaren achtereen in hetzelfde team als Hamilton hebben gereden. En als die persoon dan ook nog eens de laatste is die LH44 heeft verslagen, dan weten we wel dat we het over een echte kenner hebben. Nico Rosberg in dit geval.

Hij heeft ook -weer eens- zijn plasje gedaan over de titelstrijd en we zijn hier met onze oranje bril niet echt blij met zijn voorspelling. Hij denkt namelijk dat het Max niet gaat lukken en dat Hamilton opnieuw wereldkampioen zal gaan worden.

Mercedes en Hamilton hebben het voor elkaar

Rosberg denkt niet alleen dat de auto van zijn ouwe teamgenootje beter is dan de Red Bull van Max, hij denkt ook dat de ervaring van Hamilton in zijn voordeel werkt. Voor Max is het pas de eerste keer dat hij zich op deze positie bevindt, voor Lewis al zeker de tiende.

Als je nagaat dat hij van die tien keer maar liefst acht keer wist te winnen, is de kans dat dit nu gebeurt ook levensgroot. Aldus Nico Rosberg. De enige manier om Hamilton te verslaan, is onder zijn huid te kruipen. Dwing hem tot fouten. Maar dat is dus juist moeilijk bij zo’n ervaren man, denkt Nico. Daarom wordt Hamilton wereldkampioen.

Nico heeft wel veel respect voor Max

Ondanks dat Verstappen de titelstrijd volgens Rosberg dus gaat verliezen, heeft de Duitse Fin uit Monaco wel veel lovende woorden voor zijn in België geboren en onder Nederlandse vlag rijdende landgenoot. Dat iemand het überhaupt zo lang kan volhouden tegen een machine als Hamilton verdient volgens hem niets meer dan lof.

En met dat laatste zijn wij het hier absoluut helemaal eens. En al vrezen we met grote vrezen, laten we in de naam van alles wat Helmut Marko heet hopen dat Rosberg er voor deze keer naast zit en dat Max dit jaar wél kampioen wordt.

Kom op, gun ons nou ook eens iets. We zijn al te vaak tweede geworden.