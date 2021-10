Dit is de nieuwe Italiaanse exoot van Joël Beukers

Onze favoriete groeimaat Joël Beukers heeft alweer een exotische Italiaan aan zijn autoverzameling toegevoegd.

Het is een apart fenomeen dat fitness. Hoe meer je er mee bezig bent, hoe meer je er mee bezig wil zijn. Doe je het een tijdje niet, dan mis je het op een gegeven ook niet echt meer. Ondergetekende ligt er al even uit door een neusoperatie (om puur functionele redenen uiteraard) en ‘moet’ nu weer de stap zetten er opnieuw tegenaan te gaan. Oef, die eerste keer dat je merkt dat je dertig procent van je kracht kwijtbent…Gruwelijk.

Joël Beukers daarentegen gaat nog steeds onvermoeid vol voor goud. We leerden deze gewiekste zakenman die claimt de originele bedenker van Tinder te zijn kennen toen zijn fabeltastische Maserati Quattroporte V besmeurd werd met roze verf en homohaat. Sindsdien is hij naast Afrojas onze automobiele spirit animal geworden. In de garage van Joël staan of stonden onder andere een Ferrari 812 Superfast, Lamborghini Urus en een Mercedes G-Klasse zes-maal-zes die van de korte esters heeft gesnoept.