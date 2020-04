NASCAR-coureur geschorst vanwege gebruik ‘n-word’

Kyle Larson doet een Ron Jansje.

Online racen mag dan geen echt racen zijn, het kan wel consequenties in de echte wereld hebben. Daar kwam coureur Bubba Wallace vorige week achter. Toen raakte hij namelijk zijn sponsor kwijt nadat hij de handdoek in de virtuele ring gooide. We zijn nog geen week verder of het volgende incident dient zich aan.

De Amerikaan Kyle Larson, die als coureur actief is in de NASCAR Cup-serie, deed gisteren mee met een online wedstrijd in iRacing. Deze was live te volgen via Twitch. Op een zeker moment was hij in de veronderstelling dat zijn microfoon uit stond. Marco van Basten zou in die situatie ‘sieg heil’ geroepen hebben, maar Kyle Larson koos voor het plaatselijk minstens zo gevoelig liggende ‘nigger’.

Helaas voor Kyle bleek zijn audio wel degelijk voor iedereen hoorbaar te zijn. Hier kwam hij vrij snel achter omdat zijn medecoureurs meteen reageerden. De echte consequenties moesten echter nog volgen.

In de VS is het woord n****r uitspreken namelijk zo’n beetje het ergste wat je kunt doen. Tenzij je er zelf een bent natuurlijk, dan is er niks aan de hand. De half Amerikaanse, half Japanse Kyle Larson is echter net zo min zwart als voor Ron Jans. Het NASCAR-team van de coureur, Chip Ganassi Racing, was daarom not amused. Zij hebben Larson per direct geschorst. Zijn loon wordt ingehouden tot ze de zaak met alle belanghebbende partijen hebben besproken.

De coureur heeft inmiddels zelf ook door dat zijn keuze voor het n-word niet zo handig was. Hij gaat daarom diep door het stof in onderstaande video, die hij vanavond deelde op Twitter. Larson biedt aan zijn familie, vrienden, partners, de NASCAR-gemeenschap en bovenal de Afro-Amerikaanse gemeenschap zijn verontschuldigingen aan. Hij beseft dat de schade waarschijnlijk “onherstelbaar” is. Waarvan akte.

Foto: Zach Catanzareti Photo