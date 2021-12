Oud F1-coureur Alesi opgepakt na ‘prank’

Jean Alesi is een echte belhamel.

13 jaar in de Formule 1 rijden, waarvan vijf jaar voor Ferrari, en toch maar één overwinning pakken. Het kan. Dat bewees Jean Alesi. Daarmee heeft hij dus precies evenveel Grand Prix’ op zijn naam geschreven als Pierre Gasly en Esteban Ocon.

Enfin, zijn Formule 1-dagen heeft Jean Alesi inmiddels alweer lang achter zich liggen. Zijn laatste GP reed hij 20 jaar geleden. De Fransman is inmiddels alweer 57. Toch schuilt er nog een kwajongen in hem. Hij haalde namelijk een grap uit bij zijn zwager. Althans, hij noemt het zelf een grap. Er zijn mensen die er anders tegenaan kijken.

Wat is er precies gebeurd? Om 4 uur ’s nachts werd het Franse Avignon opgeschrikt door een zware knal. Dat bleek dus het werk van Jean Alesi te zijn, die een stuk vuurwerk afstak bij het raam van het kantoor van zijn zwager. Omdat dit klonk als een explosie, hadden omwonenden alarm geslagen.

Er was ook een verdachte auto gesignaleerd, die zonder lichten wegreed. Die bleek het eigendom te zijn van de broer van Jean, die werd opgepakt door de politie. Vervolgens meldde Jean Alesi zich op het politiekantoor om te verklaren dat zijn broer er niets mee te maken had. Wel zaten zijn zoon en een vriend ook in de auto. Het resultaat was dat het drietal in hechtenis werd genomen.

Volgens Alesi was het hele voorval een “slechte grap”. Een slechte grap was het in ieder geval, maar het is nog even de vraag of het überhaupt een grap was. Dat zijn zwager gescheiden is van zijn zus pleit niet direct in zijn voordeel.

Uiteindelijk is het niet alsof Alesi een compleet gebouw heeft opgeblazen, maar dit verhaal kan nog wel een staartje krijgen. Zijn zwager heeft namelijk wel een aanklacht ingediend. Hoewel hij zegt “geen problemen” te hebben met Alesi, kon hij er niet om lachen. Alesi mag daarom in januari voor de rechter zijn grap nog eens uit gaan leggen.

