Coureur verliest sponsor door te stoppen met spelletje

Echt waar, een coureur verliest zijn sponsor door op ‘exit’ te drukken. Ja, anno 2020 zijn sponsoren serieuzer dan ooit.

Het is een enorme hype op het moment: e-racing. Helaas lijkt iedereen en de wereld het veel te serieus te nemen. Natuurlijk is een ouderwets potje Gran Turismo of Colin McRae rally niet te versmaden, maar het gaat tegenwoordig veel verder dan dat.

Social distancing

Veel coureurs van naam en faam zwengelen de computer en gaan tegen elkaar rijden. In tijden van social distancing een heel verstandige keuze, uiteraard. Zo kunnen de coureurs een beetje geprikkeld en competitief blijven. Niets mis mee. Voor het vermaak van de fans worden de races zelfs live uitgezonden met commentaar! Maar uiteindelijk kijk je natuurlijk gewoon naar hoe volwassenen mensen een computerspelletje spelen. Toch nemen veel mensen het heel serieus. Zo verloor een coureur zijn sponsor bij het sim-racen.

Hoog niveau

Dat simracen gebeurt overigens wel op een hoog niveau, dus ondergetekende zal helemaal zoek gereden worden. Niet alleen met de Formule 1-races, maar ook in met NASCAR-evenementen. In dit geval ging het met Bubba Wallace niet helemaal van een leien dakje. Omdat er nul risico’s zijn, rijden de meeste e-coureurs net even wat opportunistischer.

Schande

De coureur in het team van Richard Petty Motorsports werd geraakt door Clint Bowyer (niet echt natuurlijk). Hierdoor kwam de virutele auto stil te staan en kwam deze tevoorschijn in de pitstraat, met een paar ronden achterstond. Voor Wallace voldoende reden om de race te verlaten. Uiteraard was de wereld op Twitter daarvoor te klein en sprak men er schande van.

Blue-Emu

Dat is eigenlijk al best erg. Een volwassen man wordt online veroordeeld omdat hij geen spelletje wil spelen. Maar het wordt nog veel erger. Een van zijn sponsoren, Blue-Emu, was er niet weg van. Deze heeft naar aanleiding hiervan direct besloten Bubba Wallace te laten vallen. Jazeker, een coureur verliest zijn sponsor na een voorval in een spelletje. Dat lieten ze weten via drie zinnen op Twitter. Het ging vergezeld met een plaatje van Donald Trump uit ‘The Apprentice’, waar Trump de woorden ‘You’re fired’ uit zijn hoofd had geleerd.

GTK where you stand. Bye bye Bubba. We're interested in drivers, not quitters. — Blue-Emu (@BlueEmu1) April 5, 2020

900.000 toeschouwers

Inderdaad, te bizar voor woorden. Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Blue Emu ook sponsor was van dit specifieke online evenement. Maar het is tevens een sponsor van reguliere NASCAR-evenementen, dus het blijft een zeer vreemde beslissing. De online races blijken bij gebrek aan echte sport op televisie enorm populair. Meer dan 900.000 mensen keken naar deze race.