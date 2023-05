Nederland loopt 200 miljoen mis door Verstappen

Nederland loopt 200 miljoen mis omdat Verstappen geen belasting betaalt. Wat vinden wij daarvan en hoe kletsen we dat recht?

Max Verstappen is het Nederlandse wonderkind. De Nederlandse coureur rijdt onder de Nederlandse vlag en zet ons kleine kikkerlandje op de kaart. Daar verdient hij miljoenen mee. Die krijgt hij niet van Nederland, maar van zijn werkgever. Zoals bekend is woont Max in Monaco en betaalt hij sinds zijn 18e geen cent aan inkomstenbelasting.

En daar wringt het een beetje voor Rutger Bregman, het geweten van fatsoenlijk links Nederland. Naar aanleiding van de pracht en praal van Monaco moet er natuurlijk een typemachine – tot de nok toe gevuld met azijn – op losgelaten worden.

Geen taksen

In Monaco hoef je geen inkomstenbelasting te betalen als je er een half jaar (plus één dag) verblijft. Ideaal dus als je een hele hoop geld verdient, want dan kun je dat allemaal zelf houden in plaats dat je de helft moet afdragen. Bregman werkt lekker op de emotie in door te stellen dat Verstappen WEL gebruik heeft gemaakt van het Nederlandse publieke betaalde onderwijs. Daar draagt Verstappen nu niet meer aan bij omdat hij geen Nederlandse belastingbetaler is.

Het feit dat de Nederlandse stercoureur met een Nederlandse vlag rondloopt ieder podium zonder Nederlandse belasting te betalen, gaat er bij Bregman absoluut niet in.

Bregman werd natuurlijk getriggerd door een artikel in De Volkskrant(sorry, betaalmuurtje, ze willen ook aan Max verdienen). Deze zure mat die je elke ochtend in de brievenbus kan krijgen, ging maar weer eens dieper in op het niet belasting betalen van Verstappen. De volkskrant noemt het bewust geen ontduiking, maar classificeert het als ‘niet illegale belastingontwijking’. Tevens zouden de praktijken ‘immoreel’ zijn.

Nederland loopt 200 miljoen mis

Maar dan rijst natuurlijk de vraag: hebben ze een punt? Is het niet een beetje vreemd dat over alles bij de GP van Nederland belasting wordt betaald, behalve over degene die er het zo ongeveer meeste aan verdiend? En is het ook niet vreemd dat grootverdiendende voetballers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo wel miljoenen aan belastingen betalen en diverse F1-coureurs geen enkele cent?

Nu zouden we allemaal in Monaco gaan wonen als ons inkomen het zou toelaten c.q. vereisen, toch? Maar is Verstappen het maatschappelijk niet een klein beetje verplicht om ook wat terug te doen? Hij heeft een contract tot 2028 en als hij dat uitzit (en in Monaco blijft wonen), dan loopt dat belastingvoordeel op tot 200 miljoen euro! volgens de Volkskrant. Als een bankier zoveel zou ontwijken en met een Nederlandse vlag rond zou lopen, zou het land te klein zijn, aldus Bregman.

Nu is Verstappen voor ons ook een goede inkomstenbron. Dankzij zijn succes hebben wij er extra lezers bij. Dus in dat opzicht zijn wij als Autoblog heel erg blij met Max Verstappen. Wel moeten we erbij aantekenen dat we over de behaalde winsten daarvan gewoon keurig belasting afdragen.

Dus we zijn erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Ministers en kamerleden worden vaak weggezet als graaiers, omdat ze 100.000 tot 150.000 euro per jaar verdienen. Maar in dit geval gaat het om 200.000.000 euro die Verstappen volgens een berekening van de Volkskrant bewust niet betaald. Hoe lullen we dat recht? Graag lezen we het ultieme antwoord in de commentsectie!

Max zorgt dus voor extra inkomen in NL bij verschillende bedrijven en heeft ons een nationaal autofeestweekend bezorgd nu al 2 jaar lang in Zandvoort. Maar ‘links’ Nederland vindt dat hij persoonlijk ook moet bijdragen. Eens?