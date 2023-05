Video: Netflix kijken achterin je BMW i7

Televisie kijken in de auto. En dan niet op een lullig schermpje, maar een 31.3 inch groot scherm.

Dat kan gewoon, achter in de nieuwe BMW 7 Serie. De Duitse autofabrikant introduceert het Theater Screen. Een enorm scherm waar je onder andere Netflix mee kunt streamen.

In de BMW i7 rijtest video kwam het al even kort aan bod. In deze video legt Wouter het in detail uit hoe het systeem werkt.