Binnenkort op Viaplay: ‘onthullende’ docuserie over Max Verstappen

Jazeker, Viaplay krijgt niet genoeg van Max-docu’s.

Als we Max Verstappen een beetje kennen zit hij waarschijnlijk helemaal niet te wachten op allerlei documentaires (in tegenstelling tot Hamilton). Maar ja, je moet je partners natuurlijk ook een beetje te vriend houden. Dat hoort erbij. Daarom lanceert Viaplay binnenkort een docuserie over Max Verstappen.

We schreven vorig jaar al dat er een nieuwe Max-documentaire aan zat te komen, maar blijkbaar was één film niet genoeg. Het is nu een driedelige documentaireserie geworden, getiteld ‘Max Verstappen: Anatomy of a Champion’.

De docuserie is geregisseerd door Nick Hoedeman, die eerder al de documentaire ‘Whatever it takes’ maakte over Max Verstappen. Je krijgt een kijkje in het leven van Max en ook zijn naaste familie en vrienden zijn geïnterviewd.

De jeugd van Max komt ook aan bod, zoals je kunt zien op de poster. Verstappen senior speelt uiteraard een belangrijke in de documentaireserie. Volgens Viaplay worden kijkers meegenomen in de “intense relatie” met vader Jos. Het is een eerlijk portret, dus we rekenen er op dat je ook gewoon ziet hoe Jos uit zijn slof schiet.

Je zou haast denken dat het een documentaire is van Privé, want de docu’s wordt aangeprezen als een “ongelooflijk onthullende en emotionele serie”. Nu zijn we natuurlijk heel benieuwd wat voor spraakmakende onthullingen er gedaan worden.

Als je zit te popelen om deze serie te gaan kijken: daarvoor moet je nog even een maandje geduld hebben. De eerste aflevering van de docuserie verschijnt zondag 2 april op Viaplay, de andere twee afleveringen volgen de weken daarna.