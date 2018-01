Nederlander telt recordsom neer voor lelijke Eend

En troeft meteen bandengigant Michelin af.

75.600 euro, dat is wat er dit weekend op een Franse veiling werd betaald voor een 2CV. De prijzen van de 2CV klimmen de laatste jaren steeds verder omhoog, met dit als voorlopige uitspatting. Volgens de Duitse Oldtimer Index steeg de Eend in 2011 procentueel het meest in waarde, net zoals in 2009 en 2010.

De verwachtte verkoopprijs lag ergens tussen de 12 tot 15 duizend euro, alsnog veel geld voor een koekblik. Deze schatting klopte niet helemaal, of helemaal niet. De hamer tikte de verkoop pas af toen het bedrag meer dan vijf keer zo hoog lag als de verwachtte verkoopprijs.

Het gaat om het 458’ste exemplaar uit de eerste productielijn van Citroën. Een klassieke 2CV als deze is bijna onmogelijk om te krijgen. Eendenverzamelaar Edwin Groen werd getipt over de verkoop en zag zijn kans schoon. Normaal gesroken koopt hij geen auto’s op veilingen, omdat de prijzen daar soms nogal uit de hand lopen, nu had hij echter geen keuze. Jammer genoeg voor Edwin was er ook iemand anders geïnteresseerd in de Eend. Niet zo maar iemand, namelijk bandengigant Michelin. Dat de eendenliefhebber dit gigantische bedrijf heeft weten af te troeven is toch een soort mirakel te noemen. Doordat het hier ging om een van de eerst gemaakte 2CV’s liep de prijs hoog op.

De 57-jarige Edwin is niet van plan in de eend te gaan rijden. Hij krijgt een plekje in zijn museum in Andijk. Deze Type A 2CV uit 1949 is een van de nieuwkomers in zijn verzameling eenden, die inmiddels 300 exemplaren(!) kent. Ik zeg ‘een van de’, omdat de verzamelaar het zo erg op zijn heupen had dat hij er gelijk nog eentje kocht. Deze voor een meer schappelijke prijs van 20.400 euro.