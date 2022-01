Knalgele GT3 Touring voor de Nederlander met durf

Kun je een klein beetje op Chris Harris lijken. Met deze gele Porsche 911 GT3 Touring occasion.

De Touring is de gentleman uitdossing van de 911 GT3. Het is dan weer iets minder gentleman door een knotsgekke kleur te kiezen op de auto. Toch is dat precies wat de eerste eigenaar gedaan heeft met zijn Touring. De geweldige kleur Racing Yellow om precies te zijn.

Dit maakt het tot een occasion die er echt uitspringt. Ondanks de naam is er van toeren niet heel veel terecht gekomen in de afgelopen jaren. De auto komt uit 2018, maar heeft slechts 7.384 kilometer op de teller staan. Begrijp je ook meteen waar het heftige prijskaartje op gebaseerd is. Porsche Centrum Gelderland ziet namelijk graag € 219.900 voor deze GT3. Als je dat al heftig vindt, besef dan dat de nieuwprijs van de auto op € 262.281 lag in 2018.

Je moet wel durf hebben om deze GT3 te kopen, want anoniem door het leven gaan is er niet bij. De 991 II GT3 Touring is toch wel één van de lekkerste Porsches van de laatste jaren. 500 pk uit een atmosferische zescilinder boxermotor, in dit geval gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak.

Met die lage kilometerstand is de Porsche nauwelijks ingereden. Klaar voor heel veel nieuwe avonturen. Kortom, koop dan! Helaas denkt onze bankrekening daar vaak anders over.