Ford onderzoekt de reden dat sportauto’s je happy maken

En bouwt een RS vol LED lampjes.

Hard gaan is leuk, dat is over het algemeen bekend. Toch vonden de mannen in de witte labjassen van Ford het nodig om een onderzoek uit te voeren om dit te bewijzen. En dit niet alleen, hierbij hebben ze ook een speciale Ford Focus RS “Buzz car” gemaakt. Deze laat met een lichtshow van 200.000 ledlampjes zien hoe ongelofelijk je het naar je zin hebt in je Focus RS.

De onderzoekers lieten proefkonijnen meerdere activiteiten ondergaan, waarbij met een soort hartslagmeter werd gemeten hoeveel “kickmomenten” er werden ervaren. De resultaten laten heten aantal kickmomenten per activiteit zien:

– Achtbaan: 3

– Autorijden: 2.1

– Shoppen: 1.7

– “Game of Thrones” kijken: 1.5

– Voetbalwedstrijd (waarschijnlijk Amerikaans): 1.5

– Zoenen: 0

– Salsa Dansen: 0

– Dineren: 0

Zoals je ziet, sportief autorijden zorgt voor 2.1 kickmomenten. De volgende keer als iemand met je wil shoppen kan je dus zeggen dat het beter voor je is om bewust een omweg op te zoeken. Je moet denken aan je gezondheid. Tijdens het onderzoek werd trouwens gereden met een Focus RS, Focus ST en een Mustang. De kickmomenten werden gemeten met een soort hartslagmeter.

De auto die Ford hierbij heeft ontwikkeld laat met een kekke lichtshow je gevoelens zien. Daarmee zou ik hem niet willen hebben, aangezien ik meer een opkropper ben. Maar het ziet er wel leuk uit. Het betreft hier slechts een leuk een-keer-maar-niet-weer project, maar de technologie kan zomaar in toekomstige Fords terugkomen. Hoogstwaarschijnlijk zonder lichtshow, maar Ford zegt wel bezig te zijn te onderzoeken hoe hun auto’s beter kunnen reageren op de emoties van de bestuurder.

Laten we hopen dat Ford hun eigen onderzoek net zo serieus neemt als wij niet doen en ons wat vaker trakteert op een snel modelletje vol belevenis.