Newey geeft verklaring voor slechte seizoenstarts Red Bull

Het meesterbrein doet een boekje open over de gang van zaken binnen het team van Red Bull Racing.

Hoewel Adrian Newey de laatste jaren iets van zijn glans verloren lijkt te hebben, zal het jullie niet ontgaan zijn dat ik enige bewondering heb voor de man. Dat heeft dan vooral te maken met zijn brein, dat waarschijnlijk is opgebouwd uit aerodynamisch gevormd carbonfiber met een netwerk van grafeen om de signalen van punt A naar punt B te transporteren.

De grootste wapenfeiten van Newey zijn de oppermachtige Williamsen uit begin jaren ’90, de McLarens van eind jaren ’90 en de Red Bulls die Vettel viervoudig kampioen maakten. De oplettende toeschouwers hadden echter al door dat de man talent had toen hij de slanke bolides van Leyton House tekende. Check hieronder een schaalmodel ter illustratie.

Maar zoals bij wel meer mensen die een talent als dat van Newey hebben het geval is, kan Adrian soms ook wat horkerig uit de hoek komen. Eerder gooide hij zijn collegae al onder de bus door ze als reden aan te wijzen voor Red Bull’s terugval na de succesperiode van 2010 tot en met 2013. De structuur die Red Bull opgericht had om Newey’s tanende betrokkenheid bij het team op te vangen, zou volgens de designheld niet werken. Newey voelde zich daarom naar eigen zeggen verplicht om zelf weer de teugels in handen te nemen.

Inmiddels staat het volgende seizoen alweer voor de deur en Red Bull komt voor het tweede achtereenvolgende jaar met veel hoop de winter uit. Net als in 2016 werd in 2017 het gat met de top gedurende het seizoen flink gedicht. De (te) logische gedachte is daarom dat het seizoen goed starten alles is wat Red Bull moet doen. Want met de ontwikkeling zit het wel snor. Maar afgezien van wat je van die theorie denkt, is het sowieso wel interessant om de oorzaak van Red Bull’s matige seizoenstarts te duiden.

Newey heeft hier wel een verklaring voor en kiest wederom voor het wijzende vingertje. In zijn boek met de veelbelovende doch simpele titel How to build a car geeft Newey aan dat hij de kopstukken binnen Red Bull maar moeizaam kan overtuigen om te blijven komen met nieuwe onderdelen. Toch een opvallende uitspraak van de man die naar verluidt een blanco cheque van Ferrari weigerde omdat hij het zo naar zijn zin heeft bij het Brits-Oostenrijkse team. Volgens Newey speelde dit overigens al tijdens de vette jaren.

Door het tegenstribbelen van de rest van de organisatie komen nieuwe onderdelen later door de pijplijn dan Newey zou willen, bijvoorbeeld pas tijdens of zelfs na de wintertests. Dit zou een van de redenen zijn voor de matige seizoenstarts. Het goede nieuws is dat dit jaar de ontwikkeling wel op stoom zou liggen. Kijk, dat willen wij en Max horen.