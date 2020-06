Nieuwe auto’s zijn nog steeds veel te slecht voor het milieu

Het is voor het derde jaar op rij dat nieuwe auto’s slechter voor het milieu zijn ten opzichte van een jaar eerder.

Het is raar, maar toch waar. In een wereld van elektrische auto’s, plug-inhybrides en gigantische CO2-boetes, worden nieuwe auto’s alleen maar slechter voor het milieu. Dat is althans wat het Europese Milieuagentschap EEA schrijft. Om het even in cijfers weer te geven: in 2019 was de gemiddelde gram CO2 per kilometer die een nieuwe auto uitstoot, 122,4 gram. Dat is 1,6 gram meer dan een jaar eerder.

En dat is veel. Té veel. Dit jaar moet iedere autobouwer namelijk een gemiddelde CO2/km behalen van 95 gram, anders krijgen ze die torenhoge boetes. In één jaar tijd moeten ze dus ruim 27 gram CO2/km weten af te snoepen. Van 2010 tot 2016 wisten autobouwers ‘slechts’ 22 gram kwijt te raken. Met andere woorden; wat ze in zes jaar tijd niet lukte, moeten ze in één jaar wel doen.

Maar waarom blijft die CO2 steeds stijgen? Iedereen koopt nu toch gewoon plug-inhybrides en volledig elektrische auto’s? Nou, kennelijk niet. Het aandeel van deze auto’s stijgt wel, toch blijft het gering. In 2019 waren van alle in Europa verkochte auto’s, slechts 3,5 procent plug-ins en elektrische auto’s. Daarnaast was 4 procent een ‘normale’ hybride. Niet eens tien procent van alle verkochte auto’s is dus hybride of volledig elektrisch. De rest – ruim negentig procent – was in 2019 dus gewoon benzine en diesel.

Dit verklaart echter niet waarom die CO2-waarden maar blijven stijgen. Die verklaring ligt bij SUV’s. Want steeds meer mensen kopen deze zware voertuigen. En deze zijn over het algemeen zwaarder, hebben krachtigere motoren én een groter frontaal oppervlak, aldus het EEA. Alle drie factoren die bijdragen aan een groter benzineverbruik en dus hogere CO2-cijfers.

Dus, wat moeten die autofabrikanten dan doen? Sneller auto’s uitbrengen die weinig tot geen CO2 uitstoten, zo schrijft het EEA. Anders lopen ze het risico op die torenhoge CO2-boetes. Vermoedelijk publiceert het EEA volgend jaar rond deze tijd de uitstootdata over 2020. Dan zullen we weten of nieuwe auto’s weer slechter zijn geworden voor het milieu, of dat autofabrikanten de boetes hebben kunnen ontwijken. Al lijkt het erop dat ze daarvoor een gigantisch wonder nodig hebben.