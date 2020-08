Bottas mag nog een jaartje achter Hamilton aanrijden

Valtteri Bottas heeft het naar zijn zin bij Mercedes-AMG Petronas F1 Team en heeft daarom een nieuw contract getekend.

Zojuist is medegedeeld dat Bottas een jaar heeft bijgetekend bij Mercedes. Niet zo gek, want het Duitse raceteam is nog altijd zeer dominant in de Formule 1. In principe is er geen enkel ander raceteam die je gegarandeerd elke Grand Prix een podiumplek brengt.

Het contract van Bottas loopt nu tot tenminste het einde van 2021. Voor Bottas is het straks het vijfde opeenvolgende seizoen bij Mercedes-AMG Petronas F1. Zijn avontuur bij het raceteam begon in 2017. In vergelijking met Hamilton zijn de cijfers niet verbijsterend, maar Bottas kan toch tevreden zijn over 12 pole positions en 48 podiumplekken. Het aantal overwinningen is met 8 dan weer niet zo indrukwekkend.

I’m very happy to stay with Mercedes in 2021 and build on the success we’ve enjoyed together already. Thank you to everyone in the team and the wider Mercedes family for their continued support and their trust in me. I’m very proud to represent this great team and the three-pointed star on our journey together again next year. Valtteri Bottas

Teamgenoot Hamilton heeft in tegenstelling tot Bottas op dit moment nog niet bijgetekend met zijn contract. De Brit is ongetwijfeld nog in onderhandeling met Mercedes over de vormgeving van het contract. Dat is allemaal formeel. Het staat buiten kijf dat de huidige wereldkampioen ook de komende jaren voor Mercedes blijft rijden.