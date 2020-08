Nieuwe Mercedes E300e Estate, NL prijzen bekend

De Mercedes E300e Estate is de auto die alles kan. Wat dat betreft is de vraagprijs een schijntje.

Onlangs werd de Mercedes-Benz E-Klasse voorzien van een subtiele update. De facelift zorgt ervoor dat de E-segmenter er weer een paar jaar tegenaan kan.

De facelift is al uitgebreid aan bod gekomen en ook alle nieuwprijzen kwamen voorbij op Autoblog. Mercedes-Benz Nederland had echter nog een verrassing voor ons in petto. Zo gaven we vorige week nog aan dat de E300e alleen als sedan leverbaar is. Maar er is goed nieuws: ook de Mercedes E300e Estate is nu een mogelijkheid.

PHEV

Bij de dikke Duitse auto’s zien we dat de PHEV de manier is om een überhaupt een, eh, dikke Duitse auto te kunnen rijden. Een beeld dat we overigens ook zien bij Volvo. Met een PHEV kun je genieten van het halftarief in de wegenbelasting. Tot 2024 betaal je de helft van de motorrijtuigenbelasting. Ook heb je een A-label, iets waar veel bedrijven rekening mee moeten houden.

Praktische combinatie

Voor de consument is zo’n PHEV ook prettig, want naast een aangenaam verbruik heb je vaak meer dan aangename prestaties. Naast een redelijk potente verbrandingsmotor is er een elektromotor ter ondersteuning. Daarnaast kun je een redelijk aantal kilometers elektrisch afleggen. Kortom, een behoorlijk praktische combinatie.

700 Nm!

De E300e Estate heeft een 211 pk/350 Nm sterke M2744-benzinemotor aan boord, die word geassisteerd door een 122pk/400 Nm sterke elektromotor. Het systeemvermogen bedraagt maar liefst 320 pk en het systeemkoppel is 700 Nm. Meer dan voldoende, dus. De 0-100 km/u sprint neemt 5,9 seconden in beslag, de topsnelheid bedraagt 245 km/u.

50 km elektrisch

Op de accu kun je zo’n 50 km ver komen, aldus de WLTP. Het gecombineerde verbruik is 1.9 liter op 100 km. Uiteraard is dat heel erg sterk afhankelijk van hoe je de auto gebruikt. Maar het is de ideale machine om elektrisch mee door de Randstad te forensen en met de vakanties door Duitsland te knallen.

Prijzen Mercedes E300e Estate

De prijs van de Mercedes E300e Estate is 69.605 euro. Voor de zakelijke rijder is er een Business Solution, dit is dezelfde auto, maar dan completer en goedkoper: 69.395 euro. Dat is meteen de fiscale prijs, terwijl de dealer met een gewone Mercedes E300e Estate waarschijnlijk iets meer onderhandelingsruimte heeft. Nog een verschil: qua opties en configuratie-mogelijkheden is er veel minder mogelijk dan bij een reguliere E300e.

Concurrentie Mercedes E300e Estate

Je zou denken dat het heel eenvoudig is om twee concurrenten te bedenken voor de Mercedes E300e Estate. De Duitsers concurreren met elkaar in bijna elke niche. Toch bleek het iets lastiger dan gedacht. De BMW 530e is er bijvoorbeeld alleen nog als sedan.

Audi A6 Avant 55 TFSI e Competition

€ 93.240

Bij Audi was het een beetje lastig, want de A6 55 TFSI e Competition is namelijk een iets andere auto. Ten eerste is deze aanzienlijk krachtiger, sportiever en completer dan de Mercedes. Audi heeft er voor gekozen de dikste uitvoeringen te leveren bij de introductie. De sedan is echter op dit moment al leverbaar als iets minder potente ’50 TFSI e’ en met een minder sportieve en uitgebreide uitrusting. Die zijn ongeveer 15 mille goedkoper op het moment, dus dan nog zou de Audi aanzienlijk duurder zijn dan de Mercedes. Dat komt deels door de quattro vierwielaandrijving.

Volvo V90 T6 Recharge Business Pro

€ 66.995

Als je een enorme ruime stationwagon zoekt waarmee je zowel zakelijk als privé uitstekend mee uit de voeten kunt, dan is de Volvo V90 een uitstekende kandidaat. Een groot voordeel van de V90 is de enorme ruimte, de kofferbak is aanzienlijk ruimer dan in de Audi A6. Qua prestaties doet de V90 T6 het meer dan goed, want met 340 pk heb je meer dan voldoende power. Voor een zeer bescheiden bedrag (zo’n 3 mille) heb je een T8 met 390 pk. De V90 is completer uitgerust dan de Mercedes en de Audi en opties en pakketten zijn vriendelijker geprijsd.

De Mercedes E300e Estate is per direct te bestellen bij de betere Mercedes-Benz dealer.