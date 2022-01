Nederlands wagenpark is vies door slechte verkopen

Het Nederlands wagenpark is vies vanwege te weinig nieuwe verse auto’s. Grote schuldige: corona!

Politiek bedrijven is nog een heel erg lastige exercitie. Het lijkt allemaal zo makkelijk, maar een beslissing maken waarmee je (minimaal) de helft meekrijgt is nog best lastig. Dan moet je alsnog altijd rekening mee houden dat de uitkomst van de aangenomen moties ook daadwerkelijk niet naar wens kunnen zijn.

Dat is het geval met de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark. In Nederland hebben we behoorlijk strenge regels omtrent auto’s. Dat niet alleen, er zijn ook incentives om juist in een duurzame auto te rijden. Denk aan (gedeeltelijke) vrijstelling van de MRB, een lager bijtellingspercentage, subsidie voor het plaatsen van laadpalen en ga zo maar door. Je zou denken dat Nederland het meest moderne wagenpark heeft van heel Europa.

Nederlands wagenpark is vies

Niets is echter minder waar! Want het zijn juist de enorme belastingen die ons ervan weerhouden om een nieuwe auto te kopen. En omdat wij Nederlanders te weinig nieuwe auto’s kopen, verduurzaamt het wagenpark ook niet. Het Nederlands wagenpark is nogal vies. Dat meldt een onderzoek van ING Research.

Vorig jaar lag de markt op zijn gat vanwege corona en dit jaar vanwege de uitwassen van corona: het chiptekort dat er mede door ontstaan is. Dit zorgt ervoor dat veel bestelde auto’s simpelweg niet geleverd kunnen worden. Een levertijd van 12 tot 18 maanden is niet vreemd op dit moment. Overigens worden er wel veel minder leaseauto’s besteld. Mede dankzij een ’thuiswerkjaar’ – wederom door corona – kunnen de leaseauto’s langer mee.

Meer occasions

Een ander ding dat is toegenomen door corona zijn het aantal autorijders. Mensen willen niet met het OV en hebben dus een auto nodig. Die kopen veelal een occasion. Mede daardoor is het aandeel nieuwe auto’s in de totale Nederlandse autovloot heel erg laag. Minder dan 1 op de 25 auto’s is een nieuwe auto.

De prijzen van nieuwe auto’s zijn mede door de belastingen erg hoog. Daardoor moet de persoon die voorheen nieuw kocht op zoek gaan naar een jong gebruikte. Dit zorgt er vervolgens voor dat de prijzen voor jong gebruikte auto’s stijgen en dat de klant voor een jonge occasion een iets ouder exemplaar moet kopen. En ga zo maar door.

Tijdelijk

Overigens is deze tendens vrijwel zeker een tijdelijke. Het afgelopen jaar was wel héél dramatisch met leveringen. De verwachting is dat de markt aan zal trekken met zo’n 15%. Dan heb je het nog niet eens over over 400.000 auto’s, maar gaat het wel de goede kant op. Precies wat de bedoeling was met het stimuleren van schone auto’s, waarschijnlijk.

Via: ING.