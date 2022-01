Autoblog Foto van de Maand – December 2021

We pakken de draad weer op met een nieuwe editie van de Foto van de Maand!

Jullie hebben het even zonder Foto van de Maand moeten stellen, want we zijn overgestapt van Autojunk naar Autoblog Spots, zoals jullie wellicht weten. Dat betekent zeker niet het einde van de vertrouwde Foto van de Maand. Die houden we er gewoon in! Sterker nog: we gaan deze rubriek alleen maar leuker maken. Maar daarover later meer.

Eerst gaan we ons buigen over de beste foto’s van de maand december. Daarvoor hebben we hulp gekregen van de laatste Foto van de Maand-winnaar: @daviddewijnphotography. Hij geeft deze maand acte de présence als gastjurylid.

Porsche heeft met de 992 GT3 een hele herkenbare auto neergezet. Deze foto is daarvan het ultieme bewijs. Er is namelijk maar heel weinig van de auto te zien, maar toch zie je in één oogopslag dat het een 992 GT3 is. “Door speels om te gaan met het tegenlicht van de koplampen en lantaarnpalen, wordt het silhouet van de GT3 mooi benadrukt,” aldus David.

@harmengerritsen koos een uniek moment om deze Porsche te fotograferen, namelijk ’s avonds in de mist. Dit is misschien niet het uitgelezen moment als je de auto zelf goed in beeld wilt krijgen, maar het levert wél een hele bijzondere sfeer op. De mist, de spookachtige verlichting, de auto die grotendeels opgaat in de duisternis, de verlaten trambaan, de graffiti: alles draagt bij aan een vette plaat, die zo uit een game lijkt te komen.

Op de tweede plaats hebben we wederom een sinistere foto. In dit geval komt dat vooral door de auto zelf: dat is namelijk een nieuwe S-klasse in Brabus-trim. Een maffiabak van jewelste.

@lenny98, ook wel bekend als Lennard Laar, koos voor een passende grauwe setting om deze auto vast te leggen. Daarbij ligt het gevaar op de loer dat het een saaie foto wordt, maar Lennard heeft de foto toch interessant weten te houden. Door de auto precies in een bocht te parkeren brengt hij de benodigde dynamiek in de foto. Omdat er ook nog een stuk lucht te zien is wordt het geheel niet te donker.

David’s oordeel luidde: “Een heerlijk sinister sfeertje dat versterkt wordt door de bad-ass zwarte ‘putdeksel’-velgen van de auto.” Al met al een sterke plaat, maar toch net iets te kleurloos om er met de winst vandoor te gaan.

Het was al vrij snel duidelijk: een van de foto’s van deze McLaren 720S moest de Foto van de Maand worden. @Row1 schoot namelijk een hele gave serie met deze auto in Eindhoven. De vraag was alleen: welke van de tien foto’s wordt het?

Rowan maakte ons die keuze behoorlijk lastig, wat natuurlijk alleen maar een compliment is. De keuze is uiteindelijk gevallen op dit shot van de zijkant. De symmetrische compositie is eenvoudig, maar juist daarom sterk. Wat deze foto écht interessant maakt zijn de reflectie en het zonlicht van rechts. Dit is nog wat versterkt in de nabewerking, zonder dat het overkill wordt. De bewerking van de kleuren verdient ook een pluim: de kleur van de auto springt er lekker uit, terwijl de rest een harmonieus geheel is.

Ook voor David was deze foto de nummer één: “De auto komt door zijn symmetrische positionering prachtig naar voren en de lichte ‘haze’ aan de zijkanten versterkt dat beeld.” Al met al is dit een foto die zeker niet zou misstaan aan een van de muren van het McLaren-hoofdkwartier in Woking.

Volgende Foto van de Maand

Over precies een maand maken we op deze plek weer een nieuwe Foto van de Maand bekend. We kunnen alvast verklappen dat we het dit jaar iets anders gaan doen. Naast eeuwige roem is er nu ook een leuke prijs aan de Foto van de Maand verbonden. Daarnaast verwelkomen we een nieuw vast jurylid. Daar vertellen we binnenkort meer over, dus houd deze site in de gaten voor updates! En als je denkt Foto van de Maand-waardige foto’s gemaakt te hebben: schroom niet om deze te uploaden op Autoblog Spots!