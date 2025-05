Nederlandse anti-autovereniging wil autobezit uitroeien!

De belangenvereniging van mensen zonder auto wil af van ”de heilige status” van auto’s.

Voor zo’n beetje iedere wereldburger is er wel een belangenvereniging. Is het niet via je beroep, dan is er in je hobby’s of woonplaats wel een groepje mensen te vinden die voor jou opkomt. Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van het verenigingsleven baart ons grote zorgen. De Nederlandse groepering ‘Ik Ben Autovrij’ is naar eigen zeggen ’s werelds eerste belangenvereniging voor niet-autobezitters.

Er is op het eerste oog niet veel mis met de groep. Ze kunnen wat vinden van de OV-bereikbaarheid of aanleg van fietspaden, zou je zeggen. Maar nee, de anti-autovereniging is uit op een nieuwe gedachtegang. Een van de doelen is om ”het denken te kantelen dat autobezit de norm is”. Of anders gezegd, jongeren moeten níét opgroeien met de droom om ooit een eigen auto te bezitten.

De mede-oprichter van Ik Ben Autovrij

Trouw zocht de mensen achter de anti-autovereniging op en kwam bij Reinder Rustema uit. Hij vindt dat autobezitters teveel beloond worden in het huidige systeem. ”Zo nemen auto’s ontzettend veel ruimte in terwijl ze 23 uur per etmaal stilstaan. […] De groep die wel een auto heeft, wordt op alle mogelijke manieren bediend. Zo heeft praktisch elk adres in Nederland parkeerplaatsen voor de deur.”

Dit is voor Rustema een reden om zich bij de belangengroep aan te sluiten. ”Daarom moeten wij ons organiseren. Om het denken te kantelen dat autobezit de norm is”, voegt hij toe. Daarnaast ziet hij de autolozen als ”een vergeten groep” wiens belangen nog niet werden behartigd.

Volgens hem overschatten we de auto op dit moment: ”In India is een koe heilig. Die dieren gaan daar midden op de weg zitten. Hier zijn auto’s vergelijkbare objecten waar je bijna niet omheen kunt. Van die heilige status willen wij af.”

Voordeel van eigen auto onderuitgehaald

Volgens de mede-oprichter klopt het niet dat een eigen auto vrijheid geeft: ”Autofabrikanten adverteren met het frame dat een eigen auto hebben je vrijheid geeft. De burger krijgt nooit de boodschap dat je ook zonder auto ver kunt komen. Maar wij zijn zonder auto geboren en worden zonder auto wakker.” Je bent ook zonder OV-jaarkaart of fiets geboren, vriend.

Zonder gekkigheid: het is natuurlijk te gek voor woorden dat we moeten uitleggen waar de vrijheid van een eigen auto in zit. Wie nu zonder eigen auto moet reizen, is behoorlijk afhankelijk van externe factoren. Kijk maar naar het zooitje in het OV. Vervolgens kun je via trein, bus en metro ook niet overal in het land komen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vrijheid van een spontaan ritje, het kostenplaatje en het comfort van eigen stoelen en een kofferbak.

Nog iets wat de anti-autovereniging blijkbaar niet begrijpt: voor veel mensen zit de vrijheid hem niet alleen in het rijden van A naar B, maar is de auto een verlengstuk van de eigenaar. Het automerk en de manier waarop de auto is aangepast, vormt de basis van dat verlengstuk en laat je in contact komen met gelijkgestemden. Mensen zien hun eigen auto als een levend wezen met gevoelens, sterktes en zwaktes en menselijke eigenschappen. Die personificatie van de auto schept een band die voor velen ontzettend veel waard is.

Vocal minority

De belangenclub voor niet-autobezitters hengelde 200 inschrijvingen binnen in een week. In de aankomende maanden hopen ze duizenden leden aan te laten sluiten. Dat is niet ondenkbaar als je kijkt naar het aantal Nederlandse gezinnen zonder eigen auto. Rustema: ”Als je geen eigen auto hebt ben je niet normaal, is de norm. Toch hebben het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en het Planbureau voor de Leefomgeving becijferd dat een kwart van de Nederlandse huishoudens geen privé auto heeft.”

Oké, een kwart van de gezinnen heeft dus geen auto, maar de andere 75 procent wel. Zolang dat zo blijft, zal de anti-autovereniging een minderheid blijven. Wat gaat de anti-autovereniging dan precies uitvoeren? De mensen die zich hebben aangesloten, krijgen hulp om hun leven zonder auto gemakkelijker te maken. ”Ik denk aan een app waarmee je kunt uitrekenen hoe duur het bezitten van een auto is of het helpen opzetten van een landelijk dekkend netwerk van ov-fietsen”, zegt Rustema.

Vooral politiek voeren en de autolozen zo lang mogelijk autoloos houden dus. Laat ik duidelijk zijn: het idee voor minder uitstoot begrijpen we, maar dit is gewoon niet de manier. Als we mensen gaan aansporen om geen auto te kopen vanwege het milieu, moeten we dan ook transportbedrijven gaan oproepen om met paard en wagen te gaan werken in plaats van vrachtwagens? Of allemaal in grotten gaan wonen met een vijgenblad voor onze geslachtsorganen? Kom op zeg. Of om @jaapiyo te quoten: waarvan akte.

Foto: Opel Insignia Sports Tourer 2017 gespot door @Jaapie

Via Trouw