Zo gaat BMW de huidige M-rijders in EV’s krijgen

BMW geeft toe dat het lastig is om de fanaten uit benzineauto’s te halen en in EV’s te zetten.

In Beieren maken ze zich al een tijdje klaar voor het volgende tijdperk. Met de Neue Klasse-generatie moet BMW, inclusief BMW M, helemaal mee gaan met de tijd en dus met elektrificatie naast hybrides en auto’s met enkel een verbrandingsmotor. Het merk is er klaar voor, maar zijn de hardleerse BMW M-rijders dat ook?

Volgens de vice-president van BMW M is het lastige klus om de M-bezitters mee te nemen naar de nieuwe klasse. De BMW-topvrouw waar we het over hebben, is Sylvia Neubauer. Ze zegt: ”Het is een uitdaging om ze erbij te houden. Als je kijkt naar onze groep volgers, die voornamelijk uit liefhebbers bestaat, zijn zij niet de types die zomaar de overstap maken naar elektrisch.”

M-fans overhalen?

Vervolgens legt Neubauer uit dat deze liefhebbers niet de enige BMW-kopers zijn die voor een M-auto gaan. ”Ik denk dat we deze doelgroep niet moeten omschrijven als de enige doelgroep, omdat we nu al verandering zien. Natuurlijk, liefhebbers zijn dé basisgroep en het zal moeilijker zijn om hen over te halen om te wisselen, maar we zullen het juiste product voor ze hebben.”

Oftewel: ja, de M-rijders moeten worden overgehaald en daar heeft BMW Motorsport iets voor, maar mochten ze niet over de brug komen, dan verkopen we de M-auto’s gewoon aan andere, minder fanatieke kopers.

Wordt een elektrische M niet gigantisch zwaar?

Het was niet voor de hele auto-industrie even slikken. In de brochure van de plug-in hybride M5 staat een gewicht van 2.435 kg en bij de Touring zelfs 2.550 kilo. Oei. Dat kwam wel als een verrassing voor de klanten, geeft Neubauer toe.

”Op papier laat het mensen schrikken. Zeker de klanten voor de hogere performance auto’s. Maar onze engineers wisten hoeveel gewicht de sedan en Touring zouden hebben met een batterij en toch vonden ze zo’n sterke prestaties. 727 pk uit een pure verbrandingsmotor is een tegenwoordig een uitdaging en gezien de regels in Europa is het aanbieden van een M5 die je ook elektrisch kunt rijden, een aantrekkelijke propositie voor ons.” Sylvia Neubauer, vice-president BMW M

En inderdaad, het gewicht weerhield klanten er niet van om een M5 te kopen.

Foto: BMW M5 F90 gespot door @ecnerualcars

Via Top Gear