Welke bus van de toekomst moet je hebben: Kia PV5 vs Renault Trafic

Er is er duidelijk eentje beter dan de ander, maar maakt dat hem een betere keuze?

De elektrische bedrijfswagen wint op het wereldtoneel terrein. Hier rijden we nog wel even rond in de busjes die we vlak voor de jaarwisseling hebben gekocht, maar op den duur zullen ook Nederlandse ondernemers over moeten stappen naar e-bussen. Welke moet je op dat moment hebben? De Kia PV5 en Renault Trafic E-Tech willen je aandacht, maar één van de twee heeft duidelijk de betere papieren.

Eerder vergeleken we de Kia met de Volkswagen ID. Buzz. De twee waren nagenoeg gelijkwaardig. De keuze tussen die twee komt voornamelijk aan op de overweging uiterlijk tegenover een wat extra actieradius. Dat is wel anders bij de Renault en Kia.

Kia PV5

Kia gebruikt de PV5 om meerdere typen bussen op te bouwen. Zo is er een Cargo-versie waar we vandaag op inzoomen, maar ook een Passenger-gezinsbus en een Chassis Cabine-uitvoering waarbij het gedeelte achter de cabine vrij in te vullen is. De Cargo is er voorlopig alleen als L2H1, maar er komen later ook L1H1- en L2H2-varianten bij.

Ook bij de accupakketten verandert er later wat. Nu kun je alleen nog de bussen met een 51,5 kWh of een 71,2 kWh pakket bestellen. Volgend jaar komt daar een 43,3-kWh batterij bij. Er is altijd maar één elektromotor die natuurlijk op de vooras ligt om achterin zoveel laadruimte over te laten. Die opbergruimte is overigens maximaal 5,2 m³ groot, wat genoeg is voor twee Europallets.

Prijs van Kia PV5

Het échte nieuws van vandaag is dat Kia de Nederlandse prijzen van de bus bekend heeft gemaakt. De PV5 Cargo L2H1 met 51,5 kWh-batterij is er als Essential vanaf € 32.370 ex btw. In deze instapuitvoering zitten onder andere parkeersensoren, een 12,9-inch infotainmentdisplay met navigatie, preconditionering voor de accu en adaptive cruise control.

Een trede hoger vinden we de Plus van minimaal € 33.620 met als een van de extra’s V2L-technologie. Daarmee kun je stroom tappen van de bus voor je elektrische gereedschap. Voor minimaal € 35.370 koop je de PV5 Cargo Elite met nog wat rijhulpjes en voor tenminste € 36.270 heb je de topper: de Elite Executive. De topversie heeft onder meer 16-inch lichtmetalen velgen en geventileerde stoelen.

Renault Traffic

Wat zet Renault daar tegenover? Nou, een heleboel. Om te beginnen heeft de Trafic 800v-technologie. Inderdaad, net als de nieuwste EV’s. Daarmee gaat opladen vliegensvlug: van 15 naar 80% in minder dan 20 minuten. Tevens heb je standaard V2L-technologie en een actieradius van 350 km in de Standard Range en 450 km in de Long Range.

Vergelijking Kia PV5 vs Renault Trafic

Qua specificaties moet de Kia het duidelijk afleggen tegenover de Renault. Een belangrijk gegeven mist echter nog: de prijs van de Renault Trafic. De huidige Trafic E-Tech gaat voor zo’n € 40.000 en is daarmee een stuk duurder dan de Kia. Mocht Renault de prijs wat kunnen drukken bij de volgende Trafic, dan gaat de PV5 het bijzonder zwaar krijgen. Aan de andere kant: zou jij iets minder dan € 8.000 besparen voor minder actieradius, minder vermogen en minder laadruimte?