Nederlandse autobouwer Lightyear haalt flinke sloot geld op

Goed nieuws voor de Nederlandse autobouwer Lightyear. Het bedrijf heeft in dit jaar al 93 miljoen euro aan investeringen binnen. Dat komt dus wel goed met die Lightyear One.

Dat is nog eens mooi nieuws voor iedereen die Nederlandse innovatieve bedrijven een warm hart toedraagt. Lightyear heeft namelijk alleen dit jaar al 93 miljoen euro aan investeringen opgehaald. Een teken dat mensen écht geloven in het concept.

En dat is ook niet vreemd. Want het concept van de Lightyear One lijkt ook gewoon te kloppen. En voor als je niet meer precies weet wat er nou zo bijzonder is aan dat concept, we vertellen het je graag nog eens.

Rijden op zonne-energie

De Lightyear One is een elektrische auto die deels zijn stroom opwekt door de energie van de zon. En totaal tegen de heersende trend in van een steeds grotere accu, heeft de One juist een klein pakketje van 60 kWh.

Normaal gesproken kom je daar zo’n 350 km ver mee , mocht je dat al halen, maar dankzij de energie van de zonnepanelen kun je verder komen. Veel verder! Het is ze een tijdje geleden al gelukt om op één lading 710 kilometer ver te komen. Daarbij reden ze geen 35 kilometer per uur, maar gemiddeld 85.

Van die 710 kilometer kwam 70 kilometer direct van de zonne-energie. De Lightyear One verbuikt namelijk maar ongeveer 50% van de energie die een ‘normale’ elektrische auto gebruikt.

Maar als je het slim aanpakt -en liefst in een zonnige omgeving woont- kan het allemaal nog veel gekker. Lightyear claimt namelijk dat je in het gunstigste geval maanden kunt rijden zonder bij te laden. Dat klinkt goed hè?

Dat de auto het zo goed doet op zonne-energie is ook niet gek. Het bedrijf Lightyear is namelijk opgericht door alumni van Solar Team Eindhoven. Dat zijn die knakkers die altijd zo geweldig met hun zonne-auto’s door Australië reden tijdens de World Solar Challenge. Geen koekenbakkers dus.

Wat gaat Lightyear met al dat geld doen?

Nou, heel simpel. Met de binnengehaalde 93 miljoen gaat Ligtyear proberen om de One volgend jaar dan echt in productie te nemen, zoals het plan is. De extra miljoenen kunnen daar zeker bij helpen.

Mocht dat gehaald gaan worden, is het woord daarna aan de klant. Die moet diep in de buidel tasten, maar daar krijg je dus wel wat voor. Mocht je een Lightyear One willen hebben, kost dat je 119.000 euro. Exclusief opties.

Maar daarvoor rijd je wel in een Nederlands product met waarschijnlijk een langere levensduur dan het vorige Nederlandse project Spyker.

En je bent nog eens milieubewuster ook. Sla je slag!