Het Nederlandse Lightyear gaat Tesla achterna

Betekent dit dat Lightyear net zo belachelijk veel waard gaat worden op de beurs als Tesla, of is er iets anders aan de hand?

Eerst nog even een korte herintroductie, Lightyear. Wat was dat ook alweer? Kort gezegd is dat een revolutionaire, nieuwe en Nederlandse fabrikant van elektrische auto’s. Het revolutionaire zit hem erin dat je de Lightyear niet alleen kan opladen aan het stopcontact, zoals Tesla, maar ook via zonnepanelen.

Daarmee zou je de Lightyear -bij correct gebruik- slechts eens in de zoveel maanden aan het stroomnet hoeven te hangen om er toch de nodige kilometers mee af te kunnen leggen. Het bedrijf is opgezet door de mannen (m/v/x) die ook de Solar Challenge hebben gewonnen, dus ze weten waar ze het over hebben.

Investeerders vinden Ligtyear razend interessant

Dat Lightyear geen gebakken lucht gaat verkopen, is ook te zien aan de hoeveelheid investeringen die er al in het Eindhovense bedrijf gedaan zijn. Laatst schreven we nog dat er 93 miljoen is opgehaald voor extra ontwikkeling. Da’s dus bovenop de miljoenen die er al waren.

Maar voorlopig weten we daarom nog niet waarom Lightyear dan Tesla achterna gaat. Nou, dat zullen we zeggen. Alvast een tipje van de sluier, het heeft te maken met een heel grote afnemer.

Leasemaatschappij en verhuurbedrijf

Tesla maakte een aantal maanden geleden bekend dat het 100.000 Model 3’s gesleten heeft aan Hertz, een van de bekendste autoverhuurders van de wereld. Dat bedrijf wil zijn vloot elektrificeren en wat past daar nou beter bij dan 100.000 Model 3’s van Tesla. Dat er 4,2 miljard met de deal gemoeid is, lijkt verder vooral goed voor de portemonnee van Elon Musk, doch dit geheel terzijde.

In Nederland gaat het niet om zulke enorme aantallen, maar er is iets vergelijkbaars gebeurd. De internationaal opererende leaseboer LeasePlan heeft namelijk ingekocht bij Lightyear. Ze hebben 5000 auto’s bij ze besteld. Een lekkere deal, zou je denken. Maken die auto’s en verpatsen.

Maar zo simpel is het allemaal niet…

LeasePlan wil namelijk niet de Lightyear 1

Leaseplan heeft inderdaad geen order geplaatst voor de binnenkort te krijgen Lightyear One, maar voor diens opvolger, met de toepasselijke naam ‘Two’. Probleem is alleen dat die auto er nog lang niet is. Met een beetje mazzel en hard werk komt die pas in 2024 of een jaar later.

En daar begint Lightyear dus een beetje op Tesla te lijken. Want ook dat bedrijf verkoopt duizenden auto’s die nog niet eens gepresenteerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Cyber Truck. En of Tesla die 100.000 Models 3 überhaupt gaat verkopen aan Hertz is ook nog maar de vraag.

Laten we daarom maar hopen dat de Hollandse nuchterheid hier zegeviert en Lightyear geen Musk-esque capriolen uit gaat halen om er zelf maar vooral beter van te worden.

Maar zoals wij die Brabanders kennen, hoeven we ons daar geen zorgen over te maken en kunnen we voorlopig zeggen: Goed gedaan mannen, kom maar door met die auto’s!