Deze Hennessey Venom heeft ‘slechts’ 775 pk

En aan de gebruikte basis te zien doet de Hennessey Venom 775 ook geen gooi naar het snelheidsrecord voor productieauto’s.

Zeg je Hennessey Venom, dan denk je waarschijnlijk gelijk aan een verlengde Lotus Exige met een krankzinnig grote motor die een gooi wilde doen naar het snelheidsrecord voor productieauto’s. Maar dat betekent niet dat ‘Hennessey Venom’ gelijk betekent dat je het hebt over die auto in het specifiek. Dat is namelijk de Hennessey Venom GT en sinds ietwat recenter de Venom F5. Hennessey heeft deze naam namelijk al eerder gebruikt voor bijvoorbeeld een gepeperde Dodge Viper GTS, zoals onderstaande Hennessey Venom 600 GTS uit 1997.

Hennessey Venom 775

Wanneer je dus iets hoort over een nieuwe Hennessey Venom, denk je dus vrij snel aan die recordauto, terwijl de naam nu ook voor andere dingen wordt gebruikt. Zoals de Hennessey Venom 775. Goed, vergeleken met de 1.843 pk van de Venom F5 lijkt de 775 pk van de nieuwe Venom sowieso geen vooruitgang, dus dat zou al een hint zijn. Het gaat dan ook weer om een model wat toevallig Venom heeft, maar niks te maken heeft met dat snelheidsrecord.

F-150

De Hennessey Venom 775 is namelijk ‘gewoon’ een Ford F-150. De auto heeft eigenlijk maar één doel: revanche. Waarom en waarop? Op de RAM 1500 TRX die het feestje van de nieuwe Raptor flink heeft verknald.

Rivaliteit

De Ford F-150 (SVT) Raptor was namelijk lange tijd je enige keuze als je een pickup wilde die niet bang is voor onverhard terrein en lekker hard en ruig is. De eerste Raptor was een soort Baja truck met een nummerbord. Vanaf 2017 ging Ford het iets meer op safe spelen. Je kreeg meer pk met 450 stuks, maar een welhaast verstandige 3.5 V6 EcoBoost – dezelfde unit als in een Ford GT – moest daar verantwoordelijk voor zijn. Ford vernieuwde de F-150 Raptor voor modeljaar 2022 en deed… bijna niks. De basis is de nieuwe F-150 maar de motor is krek eender, evenals de nummers.

Klinkt logisch, want om het lekker Amerikaans te houden: if it ain’t broken, don’t fix it. De F-150 Raptor is ook niet het probleem. De concurrentie is inmiddels gearriveerd. Tenminste, één hele belangrijke concurrent. De RAM 1500 TRX. Het recept kan niet eenvoudiger: een RAM 1500 met de motor van de Dodge Hellcat. 712 pk in een pickup truck uit een lekker dikke 6.2 HEMI V8 met giga supercharger: dan lijkt die 450 pk uit een V6 ineens niks meer. De RAM TRX is eigenlijk helemaal geen concurrent van de Ford F-150 Raptor meer, hij zit er gewoon een paar gradaties boven. Toch kon Dodge/RAM het niet laten om Ford even te pesten met hoe erg de RAM TRX de Raptor de grond in trapt.

Revanche

Dat even om de fundering te leggen voor een auto waarvan Hennessey zelf zegt: “[…] which promises factory-stock Ram TRX-crushing power.” De Hennessey Venom 775 is dus bedoeld om als Ford-fanaat wél een concurrent te kunnen bieden voor die 360 pk sterkere RAM.

Krachtpatser

Nummertjes zijn lekker helder, dus drie keer raden hoe veel pk de Hennessey Venom 775 heeft. Zei je 775 pk? Dan heb je het fout, het is 785. Lekker semantisch, want het gaat om 775 brake horse power. Dat gecombineerd met 929 Nm koppel: in totaal 77 pk en 49 Nm koppel meer dan de RAM TRX.

Geen Raptor

De naam Raptor wordt trouwens niet genoemd bij de Hennessey Venom 775 en dat heeft een reden: het is geen Raptor. Hennessey baseert hun gepeperde F-150 op de Platinum, die je nog kunt krijgen met een 5.0 V8. Op deze V8 wordt een gigantische drie liter grote supercharger geplaatst die de boel een flinke opdoffer geeft.

Verder staat de Venom 775 hoger op zijn poten, al zegt Hennessey dat er een ‘verlagingsset’ onder zit. Desalniettemin worden er ook 20 inch Hennessey velgen in 35 inch Toyo offroad-banden toegevoegd, samen met een nieuwe voor- en achterbumper met lichtelementen. Ook durft Hennessey je garantie mee te geven voor drie jaar en 36.000 mijlen.

De brute Hennessey Venom 775 moet de RAM TRX te grazen nemen en doet dat ook, als je onderstaande video zo ziet. Bestellen kan vanaf nu.