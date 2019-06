Nederlandse Lightyear One is helemaal officieel, duurder dan Model S

Maar de prijs valt mee, als je kijkt wat je voor het milieu kan betekenen.

Vanochtend druppelde de eerste informatie binnen van de Lightyear One. Lightyear is een Nederlands automerk en de One is hun eerste automobiel. Het bedrijf is opgericht in 2016 door alumni van Solar Team Eindhoven. In hun studententijd deden ze niet aan pilsjes ‘atten’, maar deden ze mee aan de World Solar Challenge. Deze wonnen ze in 2013, 2015 en 2017.

In de korte tijdspanne van twee jaar hebben de studenten de Lightyear One weten te ontwikkelen. Het is een werkend prototype dat geschikt is voor de lange afstanden. De auto is volledig ontworpen met de natuurkunde in het achterhoofd. De auto is zo licht mogelijk, zo aerodynamisch mogelijk en zo veilig mogelijk. De Lightyear is compleet nieuw. Dat wil zeggen dat ‘ie niet is gebaseerd op een bestaande automobiel van een ander merk.

Zoals eerder gemeld is de actieradius van de One een indrukwekkende 725 kilometer volgens de WLTP. Dat komt mede door de zonne-energie waarvan het voertuig gebruik van kan maken. Dankzij de zonnepanelen worden de accu’s geladen. Volgens Lightyear kan er tot 20.000 km per jaar geladen worden via zonne-energie. Uiteraard kun je de Lightyear One ook op een normale manier laden. Via het stopcontact kun je in een nacht tijd zo’n 400 km aan actieradius ‘bijtanken’. Over vermogen en prestaties wordt (nog) met geen woord gerept.

Dan komen we nu bij de prijs. Die is namelijk niet mals, maar absoluut realistisch. De eerste 500 exemplaren zullen 119.000 euro gaan kosten. De auto is nu al te reserveren via hun website. Op dit moment zijn er al 100 exemplaren gereserveerd. Via LeasePlan is het mogelijk om de Lightyear One te leasen tegen een maandelijks bedrag vanaf 1.879,-.