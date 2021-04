Het Nederlandse Burton toch niet verkocht - Autoblog.nl

Het Nederlandse automerk Burton Car Company lijkt toch niet te zijn verkocht. De verkoop gaat mogelijk niet door vanwege nieuwe ontwikkelingen.

De gebroeders Göbel vonden het wel mooi geweest. In 2019 gaven ze aan hun eigen automerk Burton Car Company te willen verkopen. Althans, voor deel. 75 procent van het automerk moest verkocht worden, de overige 25 procent bleef in eigen beheer. Er zijn echter nieuwe ontwikkelingen en mogelijk komt het helemaal niet tot een verkoop.

Burton Car Company verkocht?

Claudia Vrolijk-Huijzer, de dochter van Lee Towers, zou met haar familiebedrijf de nieuwe eigenaar van Burton Car Company worden. De verkoop verliep door middel van de uitgifte van aandelen via effectenbeurs NPEX. Afgelopen zaterdag is de uitgifte echter stopgezet. Daarover bericht het FD vandaag. Dat stopzetten is gedaan op basis van nieuwe informatie, zegt Mark van der Plas van NPEX. Wat die nieuwe informatie precies betekent is niet duidelijk. NPEX heeft het nieuws tevens bevestigd.

Dat betekent mogelijk dat de dochter van Lee Towers volledig afziet van de koop van Burton Car Company. Wat een domper is voor de gebroeders Göbel. Ze zullen in dat geval op zoek moeten gaan naar een nieuwe koper. De reden dat het duo het automerk wilde verkopen is omdat ze aan een nieuwe uitdaging toe waren. Eén van de auto’s van het merk is een EV op het onderstel van een Citroën 2CV.